Châteauroux : le collectif féministe Nous Toutes proteste contre la visite de Gérald Darmanin

Les militantes de Nous Toutes 36 se sont mêlées au rassemblement d'opposants à la venue de Gérald Darmanin à Châteauroux ce lundi. Ces femmes luttent contre les violences sexistes et sexuelles. Pour la présidente du collectif dans l'Indre Olivia Jan, la venue du ministre, toujours sous le coup d'une enquête pour viol, est inadmissible. "On estime qu'un homme qui est visé par un enquête pour viol n'a rien à faire en premier flic de France. On se demande quand même ce que le gouvernement veut faire passer comme message aux victimes. C'est bien de nous dire d'aller porter plainte mais c'est complètement contre-productif. Cela contredit la parole du gouvernement quand il annonce que la cause des femmes est la grande cause du quinquennat. On ne comprend pas. Gérald Darmanin est peut être innocent, peut-être pas, mais puisqu'il est visé par une enquête on pense qu'il n'a rien à faire au gouvernement", s'insurge la militante.

Une poignée de militantes de Nous Toutes 36 s'est mêlée au rassemblement organisé par les syndicats et les occupants d'Equinoxe. © Radio France - François Chagnaud

Les militantes de Nous Toutes considèrent que la parole des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles est trop souvent dénigrée, les victimes culpabilisées. Pour symboliser le poids de ce silence forcé, les manifestantes ont porté un bâillon marqué de l'inscription "présumée menteuse". La venue du ministre de l'Intérieur ne fait que renforcer cette impression. "On a choisi une action silencieuse pour expliquer que même si le susceptible agresseur est présumé innocent c'est pas parce que la victime est présumée menteuse", explique Olivia Jan.

Au total, une centaine de personnes ont manifesté sur le parvis d'Equinoxe contre la venue du ministre de l'Intérieur à Châteauroux. Les manifestants répondaient à l'appel des syndicats, du CIP36 et de Nous Toutes.