Châteauroux : le collège La Fayette primé au concours national "Zéro cliché pour l'égalité fille-garçon"

Châteauroux, France

"Les garçons, ça ne pleure pas". Dès l'édito du journal du collège La Fayette, à Châteauroux, le ton est donné. Beaucoup de second degré, des parodies de publicités sexistes et des articles de fond sur la place des femmes dans la société. Pour ce travail, la réalisation complète d'un journal de huit pages, les élèves du collège ont été récompensés dans le cadre du concours national "Zéro cliché pour l'égalité fille-garçon".

Les collégiens ont rédigé un article sur l'Arabie saoudite, qui autorise les femmes à conduire seulement depuis l'an dernier. Ils parlent également de la médiatisation croissante du sport féminin, à la radio, à la télé et dans la presse écrite. Enfin, un top 5 des clips les plus sexistes a été réalisé. Et le rap y a une part assez importante.

Les prix de cette septième édition du concours seront remis par Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. La cérémonie aura lieu à Paris le vendredi 24 mai.

Le journal est à lire ICI.