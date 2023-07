Châteauroux : le dispositif vacances apprenantes accompagnent 425 enfants cet été

"Au début, c'est ma mère qui m'a obligé à venir. Mais finalement, c'est trop bien !" Dans la cour de l'école Frontenac à Châteauroux, un groupe d'enfants jouent au ballon en attendant la prochaine activité. Un autre teste le jeu qu'ils ont passé la semaine à concevoir : "On a créé des quizz qu'on a entré sur circuit électronique. Puis on a fabriqué un support. On pose les questions, et si la réponse est bonne, l'ampoule s'allume".

Une façon originale de réviser confirme Angélique, enseignante en CP, qui encadre un groupe de collégiens. "On révise en faisant quelque chose qui sort de l'ordinaire. Pour les élèves, c'est chouette : ils ont un petit déjeuner en arrivant, ils révisent en s'amusant et l'après-midi, ils font des activités sportives et culturelles".

Une trentaine d'enseignants mobilisés

C'est bien là l'objectif, explique Sébastien Réty, directeur du dispositif de réussite éducative à la ville de Châteauroux : proposer un encadrement éducatif et social aux enfants. "En proposant les petits déjeuners gratuitement par exemple, on peut parler nutrition. On insiste aussi sur la tenue de chacun. C'est un accompagnement plus large que l'école".

"On révise sans vraiment s'en rendre compte ! Et cette semaine, on est allé à la piscine, on a fait du hockey, de l'accrobranche, on visite des musées..." s'enthousiasme une jeune fille qui entrera en 6ème à la rentrée.

"On propose aux parents de venir aussi, soit participer à des ateliers qui leur sont réservés, par exemple sur la gestion des écrans et d'internet pour les jeunes, soit en assistant à la restitution des travaux de la semaine, chaque vendredi" insiste Sébastien Réty.

Programme bien chargé pour les jeunes berrichons inscrits au dispositif © Radio France - Gaelle Fontenit

Un dispositif qui fonctionne grâce à la mobilisation d'une trentaine d'enseignants, répartis sur quatre écoles partenaires, deux ouvertes en juillet et deux autres en août. 425 enfants sont inscrits à Châteauroux cet été. Pour les familles, cela coute 5 à 20 euros par semaine et par enfant. Une trentaine d'enseignants sont volontaires pour participer cet été à ce dispositif à Châteauroux. Le dispositif castelroussin est cité en exemple par le recteur de l'académie Orléans/Tours, Gilles Halbout. Mais il y a encore des pistes d'amélioration souligne le recteur : "On a vu peu de pères présents aux ateliers et à la restitution, on aimerait les convaincre de s'impliquer. Et on aimerait aussi pouvoir accueillir davantage d'enfants en situation de handicap".

Pour Châteauroux, le dispositif repose sur un budget de 220.000 euros.