Châteauroux : le port du masque obligatoire en extérieur dès samedi

Après une réunion avec le préfet de l'Indre, le maire de Châteauroux a tranché. À partir de samedi, le port du masque devient obligatoire partout en extérieur, dans toutes les rues de la ville, dès l'âge de 11 ans. Une décision prise au regard de l'évolution de l'épidémie de Covid-19. Dans l'Indre, la situation se dégrade progressivement, de semaine en semaine. Avec cette mesure, Gil Avérous a aussi l'espoir de pouvoir sortir plus vite de cette période difficile.

Tout faire pour éviter un nouveau confinement

"Je pense qu'on augmente nos efforts pour que cette période de confinement soit la plus efficace possible. Et qu'on puisse retrouver une certaine liberté dans un mois. Il n'y aurait rien de plus terrible qu'on reparte pour un mois de confinement à l'issue du 1er décembre si les chiffres n'étaient pas bons", justifie Gil Avérous.

Ce week-end, les forces de l'ordre feront preuve de pédagogie et de tolérance. Mais elles seront rigoureuses dès lundi. À l'échelle de la Berry, Châteauroux est la première ville à rendre obligatoire le port du masque en extérieur dans tout son espace public. Pour le moment, cette obligation ne concerne que Châteauroux. Mais elle pourrait être étendue aux zones commerciales à proximité au Poinçonnet, à Déols et à Saint-Maur.