Châteauroux : le port obligatoire du masque respecté en majorité sur le marché

Des fruits, des légumes, du poisson et de la viande dans le panier. Et le masque sur le nez dans les allées du marché. Depuis ce samedi, le port du masque est obligatoire sur tous les marchés de Châteauroux. Des policiers patrouillent sur la place Voltaire, sur la place de la République, sur la rue Wilson et sur la place Monestier. À leur passage, certains se précipitent pour mettre le masque sur le nez. Ce samedi, l'heure est à la prévention et à la sensibilisation. Mais les amendes de 135 euros vont vite tomber, dès la semaine prochaine.

Décision vivement saluée par de nombreux clients et commerçants

Cette décision est comprise par une grande majorité de clients. "J'ai 86 ans, je suis diabétique, donc je dois faire attention. C'est normal de le rendre obligatoire", souligne une cliente croisée sur la place Voltaire. Le président du marché ne dit pas autre chose. "C'est ma responsabilité en tant que président pour protéger les commerçants et nos clients. Il ne faut pas oublier que sur le marché, il y a une moyenne d'âge autour de 60 ans. Nos clients sont devenus des amis donc on n'a pas envie de les perdre. On vit grâce à eux, c'est une marque de respect que de les protéger", insiste Jean-Claude Wailliez.

On a perdu des clients, on a perdu des amis à cause du Covid-19, donc on ne rigole pas avec ça"

En attendant de retirer sa commande de poissons, Patrick fait lui aussi part de sa compréhension. "On a vu que des regroupements de personnes pouvaient créer des clusters. Donc si porter le masque évite cela, autant le porter", explique-t-il. "Si tout le monde le porte, on aura une chance de se débarrasser de ce virus. Mais si on ne le fait pas, peut-être qu'on va devoir retourner à la maison pour se confiner. Moi je ne veux pas de ça", dit un autre client à côté de lui.

Un panneau affichant l'obligation de porter le masque sur le marché place de la République, à Châteauroux © Radio France - Jérôme Collin

Certains clients refusent de porter le masque

Il y a quand même quelques clients étourdis, comme celui qui a oublié son masque dans sa voiture. D'autres avec un soupçon de mauvaise foi, qui ne porte pas bien son masque car il s'est cassé le nez en faisant du tennis de table. Et puis, certains clients sont résolument contre l'obligation de porter le masque. "Je refuse de le porter. C'est une privation de libertés, c'est un abus de pouvoir et c'est scandaleux. Dans les boutiques, je le mets pour ne pas mettre en tort les commerçants. Mais dehors, c'est hors de question", dénonce une cliente. "Quand on a des lunettes, on a de la buée. On ne comprend pas bien ce que les gens nous disent. On respire mal. Mais même si ça ne me fait pas plaisir, je n'ai pas le choix", ajoute Anthony.

"Si les gens ne comprennent pas et ne veulent pas porter le masque, ils ne viennent pas au marché. Si vous n'en avez pas sur vous, j'espère qu'on en aura assez pour vous en passer un. Sinon, on vous demandera de quitter les lieux. Avant tout, on doit protéger nos clients", insiste Jean-Claude Wailliez, le président du marché place Voltaire. Quelques commerçants redoutent quand même une baisse du nombre de clients. "On l'a vu à Limoges : depuis que le masque est obligatoire, on a perdu des clients qui ne veulent pas le porter. Et puis, on n'est pas là pour faire la police, ce n'est pas notre travail", souligne Marie-Pierre, devant son stand de poissons.