Châteauroux : le président du Cher, en visite chez son homologue berrichon de l'Indre

La question de la fusion des deux départements du Berry n'est pas à l'ordre du jour, même si le président du Cher ne cache pas qu'il y est favorable et qu'il souhaite renforcer les coopérations. Les deux élus vont échanger sur différents dossiers : tourisme, routes, notamment. Pas de révolution en vue au conseil départemental de Cher, mais le nouveau président, Jacques Fleury, veut imprimer sa marque. Parmi ses priorités : boucler le budget pour terminer la rocade de Bourges d'ici quatre ans. Il manque encore 5 à 8 millions d'euros pour réaliser les sept kilomètres restants. Et le covid n'arrange rien. Les finances du département sont toujours aussi tendues : " Le nombre d'allocataires du rsa a explosé puisqu'on frôle les 10.000 personnes " détaille Jacques Fleury. " C'est beaucoup pour un département comme le nôtre. Le covid explique en partie cette augmentation. Il va falloir qu'on se penche rapidement et de façon très active sur ce dossier de la réinsertion pour mettre en place des choses."

Le département du Cher ne sait pas encore s'il pourra accepter le legs du château de Culan © Radio France - Michel Benoit

Les départements qui doivent toujours débourser plus : les agents de catégorie C vont être revalorisés, comme l'a décidé l'état, tout comme les aides à domicile au 1er octobre : environ 15 % de plus mais où trouver l'argent s'inquiète Jacques Fleury ? " Ce sera un surcoût important pour notre collectivité. On a mené depuis 2015 un plan d'optimisation des dépenses en rationalisant beaucoup de choses mais comment allez plus loin. Cela va être très compliqué de faire mieux " prévient le président du Cher. D'autant que Jacques Fleury se retrouve avec un dossier chaud sur son bureau : le legs du château de Culan. Les discussions sont toujours en cours sachant qu'il faudrait investir 8 à 10 millions d'euros pour en faire un des hauts-lieux touristiques du département.