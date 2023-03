Châteauroux : le quartier Touvent se refait une beauté

Cinq entrées d'immeuble en aluminium, verre et terre cuite. Des digicodes, des boites aux lettres neuves, et une façade désormais isolée, parée de fenêtres neuves avec volets électriques. Voici le quartier Touvent tout neuf. Ou presque. Cet immeuble, situé du 11 au 19 rue Eisenhower à Châteauroux, est le premier du quartier à bénéficier de ce plan de rénovation. "Nous allons en rénover un par an" promet Chantal Montjoint, présidente de l'OPAC 36.

"Nous avons repris les façades, fait une isolation extérieure, refait le toit terrasse, installé de nouvelles huisseries... Cela a permis de passer d'une catégorie D à une catégorie C en terme d'énergie" détaille Pascal Longein, directeur de l'OPAC 36. Des travaux qui devraient donc permettre de faire baisser la facture d'énergie des locataires.

Des locataires satisfaits et soulagés

Les locataires, dans l'ensemble, saluent la réalisation de ces travaux... et surtout leur achévement. "Ca a été très difficile à supporter. Un an de travaux et de bruit. Nous sommes soulagés que ça se termine" souffle une habitante. Un autre se réjouit : "j'envisageais de déménager mais maintenant que la rénovation est faite, je vais rester encore un peu. Ca donne de l'agrément, du plaisir d'être chez soi, c'est le plus important !"

Bien sûr, chacun imagine des améliorations qui pourraient être apportées : "Il n'y a pas d'accès pratique pour les secours, les numéros ne sont pas indiqués de part et d'autres de la façade et nos parkings sont régulièrement occupés par les habitants d'une résidence privée voisine" déplorent plusieurs riverains. Un autre souligne : "l'enveloppe extérieure est belle et propre. mais à l'intérieur, dans certains logements, les peintures ont trente ans et l'électricité n'est pas terrible..."

Ces travaux ont aussi été l'occasion de prévoir une labélisation "service senior*"* pour certains des 30 logements de cet ensemble rénové : des détecteurs de présence pour contrôler les lumières dans les parties communes, des rampes d'accès, des salles de bain plus adaptées au vieillissement, par exemple.

Au total, un million d'euros ont été investis dans ces travaux réalisés par des entreprises locales.