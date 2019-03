Châteauroux : le réseau d'eau potable mis sur écoute pour détecter les fuites et éviter le gaspillage

Près de 720 000 m3 d'eau sont perdus sur le réseau d'eau potable de Châteauroux Métropole à cause des fuites. Un nouveau système d'écoute est mis en place en cette fin mars pour localiser au plus près ces anomalies.

Châteauroux, France

Il y a 370 kilomètres de canalisations d'eau potable sur tout Châteauroux Métropole. Cela fait beaucoup de tuyaux enterrés à surveiller. Il faut notamment vérifier s'il y a des fuites d'eau, et il y en a. 20% de l'eau pompée ici est perdue, soit 720 000 m3 d'eau. Heureusement quand il y a des fuites, cela fait du bruit et cela permet de les détecter.

Châteauroux Métropole vient de mettre en place, en cette fin mars, un système d'écoute du réseau d'eau potable, avec le groupe SAUR et l'entreprise berrichonne Sainte-Lizaigne. 30 branchements ont été installés dans le centre-ville de Châteauroux pour préserver au mieux l'or bleu.

Des grésillements signalent une fuite d'eau

Des trous sont creusés pour rendre les canalisations d'eaux apparentes. Dessus, un robinet est installé et dans ce robinet, on place un micro pour écouter le bruit directement dans l'eau et non sur la canalisation.

Cela évite d'être gêné par le plastique des tuyaux, qui d'habitude bloquent les ondes. Désormais, quand il y a une fuite, on entend des grésillements. Ce bruit est enregistré, localisé d'abord sur un secteur de 20 kms. Un technicien intervient ensuite avec un appareil de détection.

Une fois le technicien sur place, il utilise un appareil de détection pour localiser précisément la fuite. © Radio France - Aurore Richard

"On va entrer la longueur du tronçon, le diamètre de la conduite et à partir de là, en fonction du niveau de bruit qui arrive à chacun des capteurs, l'appareil va dire à quel endroit précisément est la fuite", explique Philippe Moneuse qui a participé à la création de cet appareil.

La fuite peut alors être réparée et l'eau moins gaspillée. C'est ce qui est arrivé près de la rue grande selon Sylvain Ivernot, chef de projet pour SAUR : "On a eu une baisse de consommation de 8m3 / heure, ce qui représente 200 m3 à la journée". Avec cette méthode, Châteauroux Métropole espère passer de 20 à 15% d'eau gaspillée, à cause des fuites.