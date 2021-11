Châteauroux : le Réseau éducation sans frontières se mobilise contre le sort réservé aux mineurs isolés

Un rassemblement était organisé place Voltaire à Châteauroux ce samedi 20 novembre pour défendre les droits des enfants. À l'occasion de la journée mondiale de l'enfance, une vingtaine de personnes se sont rassemblées à l'appel du Réseau éducation sans frontières de l'Indre (RESF). Les manifestants dénoncent le sort réservé aux mineurs isolés étrangers dans l'Indre.

Une vingtaine de manifestants se sont rassemblés place Voltaire à Châteauroux © Radio France - Justine Claux

"Ces enfants vivent dans la précarité"

Pour le Réseau Education sans Frontières, les jeunes migrants ne sont pas reconnus par le département. "Ils sont considérés comme majeurs alors qu'ils sont mineurs, leurs papiers sont bloqués en préfecture, assure Frédérique, une militante. Ces enfants vivement constamment dans la précarité, dans l'angoisse, c'est terrible de les traiter de cette façon".

Le RESF accuse également le département ne pas faire son travail pour héberger les mineurs étrangers. Dans leur collimateur : les évaluations faites à leur arrivée pour déterminer s'ils sont mineurs ou majeures. "Elles sont faites de manières express, précise Edith, une adhérente. Il n'y a pas une évaluation correcte qui leur permette d'être pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance".

L’Aide sociale à l’enfance, qui dépend du département, est chargée d’accompagner les mineurs isolés étrangers et de les évaluer. Si la personne est déclarée mineure, le département doit la prendre en charge, sinon c'est à l'État de s'en occuper.

"On demande au Conseil départemental de respecter le droit des enfants"

Pour Jérôme, l'organisateur du rassemblement, il est grand temps que le département prenne ses responsabilités.

"On demande au Conseil départemental et à la préfecture de respecter le droit des enfants, de respecter aussi les obligations de l'État sur l'évaluation, insiste-t-il. Elle doit se faire plusieurs jours, ils doivent prendre le temps d'écouter ces jeunes, de les évaluer et de les prendre en charge".

Dans l'Indre, 90 mineurs isolés sont pris en charge par le département.