Châteauroux : le restaurant routier l'Escale fermera exceptionnellement du 7 au 20 août, faute de personnel

En 40 ans de métier le patron de l'Escale Dominique Thomas n'avait jamais vu ça. Il lui manque trois personnes en salle et trois en cuisine pour pouvoir assurer les congés de ses salariés, mais il n'arrive pas recruter. "Plus personne ne veut travailler dans la restauration", explique-t-il dépité.

ⓘ Publicité

Déjà l'été dernier, l'établissement avait dû refuser 3 000 couverts, faute de personnel, une situation qui avait pesé sur les équipes en salle. "On est obligé de fermer pour garder en bonne forme physique et mentale le personnel qui est là. La restauration traditionnelle est dans un cul-de-sac, on a les moyens techniques mais pas les moyens humains."

Cette situation est aussi inédite pour le personnel de l'établissement. En 27 ans de métier, Fabien n'a jamais connu ça : "ça fait bizarre, c'est du jamais vu mais bon... deux semaines de repos c'est bon à prendre."

Les routiers vont devoir s'organiser

François est un habitué de l'Escale, il vient manger ici deux fois par semaine. "On va devoir chercher un restaurant dans les alentours, mais au mois d'août c'est le même problème partout, tout est fermé, on mangera des sandwichs", conclue ce routier, résigné. Jean-Michel aussi comprend la situation "tout le monde à le droit à des vacances, je respecte ce droit là et on mangera dans notre cabine s'il le faut." Depuis la crise sanitaire le restaurant a déjà dû réduire son amplitude horaire. L'Escale était célèbre pour rester ouvert 24h/24 mais à cause du manque de personnel le restaurant ferme désormais à minuit.