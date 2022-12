Châteauroux : le système de collecte des déchets remis à neuf avec des poubelles enterrées

A Châteauroux, 37 bornes de déchets, appelées points d'apport volontaire (PAV), ont fait leur apparition dans les quartiers Beaulieu et Saint Jacques, et deux d'entre elles sont installées dans le centre-ville. Ces nouvelles poubelles, qui vont être mises en service le 2 janvier, font partie d'un programme de renouvellement urbain pour améliorer la voierie, lancé par la mairie. Sous la borne se trouvent des colonnes en béton enterrées dans le sol : d'un côté les déchets résiduels (anciennement appelés déchets humides) et de l'autre les emballages et cartons. La borne extérieure permet aux habitants de déposer leurs déchets sans les laisser à l'air libre ou dans des bacs à ordure.

Un avantage non négligeable pour Gaëlle Magnavacca, responsable du service propreté et déchet de Châteauroux Métropole : "Ces dispositifs sont enterrés donc s'intègrent très bien dans le paysage : ils présentent aussi des avantages en termes de sécurité, puisqu'on a une réduction du risque d'incendie, et sont plus hygiéniques car on a moins de risques de nuisance olfactive ou de nuisible." Autre bénéfice : une plus grande efficacité dans la collecte de déchets. "Une colonne permet de desservir entre 60 et 70 foyers : chaque usager doit avoir un point de collecte au maximum à 80 mètres de chez lui. On optimise les passages car une colonne va contenir plus de déchets qu'une poubelle aujourd'hui. Donc on arrive à maximiser les tournées et à remplir le camion en faisant moins de kilomètres", indique Gaëlle Magnavacca.

"Juste une question d'habitude"

Mais cette nouvelle politique de déchets implique un changement d'habitude pour les Castelroussins qui avaient pris l'habitude de laisser leurs poubelles dans un bac à ordures commun, qui était sorti les jours de collecte. Ici, les habitants peuvent déposer leurs ordures dans les colonnes quand ils veulent, sans avoir besoin de respecter un jour de collecte précis : "Tout l'intérêt est de se défaire des jours de collecte, les colonnes sont accessibles 24/24h et 7/7 jours, donc il n'y a plus cette contrainte de sortir son sac ou sa poubelle le jour de la collecte", explique Gaëlle Magnavacca. Pour l'instant, un seul camion-grue sera en charge de relever les points de collecte, et effectuera environ 12 tournées par jour.

Et les réactions sont positives dans les rues de Châteauroux : "C'est une bonne idée, il faut penser à l'écologie et à la propreté des villes !", se réjouit l'une. "S'il y a moins de rats ou d'odeurs, c'est plus pratique, et puis on peut tous descendre nos poubelles, ce n'est pas un problème", ajoute une autre. Mais certains sont plus réservés : "Dans le principe, c'est très bien, à condition que ce soit vidée régulièrement et que les gens ne laissent pas leurs déchets à côté des bornes", explique une passante, quand un autre s'inquiète de l'incivilité de certains : "Le tout est de savoir si les gens seront bien disciplinés et qu'ils mettront les déchets au bon endroit, et pas les mélanger. Mais si on me met une borne à côté de chez moi, c'est juste une question d'habitude : on met bien nos bouteilles en verre dans des containers spéciaux, donc pourquoi ne pas déposer sa poubelle si la borne n'est pas à l'autre bout de Châteauroux ?"

EN IMAGES. La nouvelle collecte des déchets

Pour apprendre à utiliser leur nouveau camion-grue, qui sera en charge de la collecte des déchets dans les colonnes enterrées, les agents du Centre de Tri Municipal de Châteauroux Métropole s'entraînent. Ici sur un nouveau point de collecte du quartier Saint-Jacques, Sylvain Moucheboeuf, conducteur ripeur, fait un test pour manœuvrer la grue, car il sera bientôt seul à l'effectuer.

Car l'opération est technique : une fois le camion stationné devant le point de collecte, la grue se déplie, accroche le haut de la borne et tire pour soulever la colonne enterrée, avant de la vider dans la benne à l'arrière du camion. Le tout, sous le regard de Vincent Bonneau, le responsable de la collecte sur la métropole de Châteauroux : lui espère surtout que le nouveau système de tri sera bien accepté par les habitants.

La camion garé devant les bornes se stabilise grâce à des béquilles. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

La grue se fixe au haut de la borne grâce à un crochet : une opération délicate qu'il ne faut pas rater sous peine de renverser la colonne de déchets. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

La grue soulève la borne et tire la colonne enterrée : une colonne peut contenir les déchets de 60 à 70 foyers. © Radio France - Phéline Leloir-Duault