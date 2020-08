Châteauroux : les activités aquatiques reprennent à la piscine à vagues de Belle-Isle

Des séances d'aquagym et d'aquabike reprennent cette semaine, dans le respect des conditions sanitaires. Le nombre de participants reste limité, tout comme le nombre de nageurs dans la piscine de Belle-Isle, à Châteauroux.

La piscine à vagues de Belle-Isle, à Châteauroux, continue elle aussi de se "déconfiner". À partir de ce lundi 3 août, les activités aquatiques collectives reprennent. Des séances d'aquagym sont proposées chaque lundi et mercredi de 19h15 à 20h avec un nombre limité de participants à 30 personnes. Et les séances d'aquabike ont lieu chaque jeudi et vendredi de 19h15 à 20h nombre de place limité à 8 personnes.

Pour le reste, il ne peut pas y avoir plus de 140 nageurs simultanément dans toute la piscine à vagues de Belle-Isle. Le port du masque reste obligatoire jusqu'aux douches, et ce à partir de 11 ans.

Les horaires d'ouverture sont les suivants :