La mairie de Châteauroux a-t-elle été victime d'un piratage informatique ? Des anomalies serveur ont en tout cas été détectées. Ils sont actuellement en maintenance pour au moins 48h. Les employés sont privés de mails et certains services comme les horodateurs et la médiathèque sont perturbés.

Châteauroux : Les activités de la mairie et certains services au public perturbés par un problème informatique

C'est par un message sur les réseaux que Châteauroux Métropole a indiqué faire face à des problèmes informatiques dont la raison n'a pas été identifiée pour l'instant. Les prestataires en charge de la maintenance des serveurs y ont détecté des anomalies, hier (mardi 20/09) au soir.

Le serveur suspect a été placé en quarantaine et le réseau internet des services de la mairie et de l'agglomération coupé. Les employés ne peuvent donc plus émettre ni recevoir de mail. En revanche, les liaisons téléphoniques sont maintenues. La mairie espère un retour à la normale sous 48h c'est à dire demain (jeudi 22/09).

Certains services au public perturbés

Les conséquences pour le publics sont quelques perturbations. Les services restent donc joignables par téléphone et les démarches en ligne restent possibles même si leur traitement prendra forcément quelques jours de retard. Le réseau des horodateurs serait également inactif. Les emprunts et retours de documents à la médiathèque Équinoxe, sont également impossibles pendant cette période d'investigation sur les serveurs. À ce stade, aucune donnée n’a été perdue assure Châteauroux Métropole.