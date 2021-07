Châteauroux : les cahiers de vacances pour adultes gagnent du terrain dans les librairies

Souvenez-vous, quand vous étiez petits, les fameux cahiers de vacances... Ceux qui nous rappelaient la rentrée et les devoirs. Ces cahiers de vacances qui ont traumatisé plus d'un enfant. Et bien sachez qu'ils existent aussi mais pour adultes. Cette fois, fini les problèmes de mathématiques. Il en existe désormais sur tous les thèmes, plus ou moins ludiques et ça marche bien.

Mais alors qu'est-ce qui explique ce succès ? Réponse avec Elodie Bonnafoux gérante de la librairie Arcane de Châteauroux : "Il y a plein d'adultes qui aiment bien faire des cahiers de vacances. Il y a ceux qui aimaient ça quand ils étaient petits, oui ça existe, et donc ça reste une madeleine de Proust. Et puis vous avez ceux à qui ça rappelle leur enfance même s'ils n'aimaient pas trop. Il y a vraiment un côté très ludique dans les cahiers de vacances pour adultes."

"Phénomène de fond depuis plusieurs années"

Et Elodie Bonnafoux d'ajouter : "C'est un phénomène de fond depuis plusieurs années et ça marche de manière continue et constante depuis quelques années. Les éditeurs se sont rendus compte que ça pouvait intéresser les adultes et se sont mis à en faire et depuis qu'ils en font, ils s'aperçoivent que ça marche."

C'est vrai que les cahiers de vacances pour adultes n'ont pas grand chose à voir avec ceux de notre enfance : Escape games, sport ou enquêtes criminelles... Il y en a pour tout le monde. D'ailleurs Francis, 63 ans, en cherche justement un : "J'en cherche un sur la culture générale avec 500 questions sur la culture G mais j'hésite à l'acheter parce que j'ai peur de ne pas répondre correctement et de découvrir que je suis très ignorant alors que je me crois très savant", plaisante-t-il.

En revanche, Noémia, 26 ans, ne veut pas en entendre parler : "C'était la corvée de l'été, il fallait faire les devoirs et après on pouvait aller à la piscine et j'en ai donc un très mauvais souvenir." Même constat pour Carole, 43 ans : "Ça ne m'intéresse plus. J'ai assez de mes journée de boulot et donc je n'ai pas envie de me replonger dans des quizz et des exercices."

Une partie du rayon cahiers de vacances pour adultes chez Cultura à Saint-Maur. © Radio France - Kathleen Comte

Catherine, conseillère de vente, nous emmène dans les rayons de Cultura de la zone commerciale Cap Sud à Saint-Maur près de Châteauroux où là aussi, les cahiers de vacances pour adultes gagnent du terrain : "C'est un marché qui s'est développé et qui continuent de se développer parce que chaque année on voit des choses nouvelles arriver. C'est du jeu pour l'adulte."