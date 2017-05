Châteauroux : les collégiens, choqués après l'attentat à Manchester

Une attaque terroriste a fait au moins 22 morts et des dizaines de blessés, à Manchester au Royaume-Uni. L'attentat s'est produit lors du concert de la chanteuse américaine Ariana Grande, idole des jeunes. À Châteauroux, les collégiens s'en sont émus.

L'onde de choc s'est répandue jusqu'en Berry. Lundi soir, à Manchester au Royaume-Uni, une attaque terroriste a fait au moins 22 morts et 59 blessés, à la sortie d'un concert. Parmi les victimes de cette explosion, il y a des enfants. Ils assistaient au spectacle d'Ariana Grande, une chanteuse américaine très en vogue auprès des adolescents. L'attentat a été revendiqué par Daesh.

Mardi, à la sortie des classes, devant le collège des Capucins à Châteauroux, les élèves étaient presque tous au courant. La plupart des jeunes du collège connaissent Ariana Grande. L'attaque pendant son concert a très vite fait réagir sur les réseaux sociaux : "dès que je me suis levée, mes copines m'en ont parlé", explique Jade. Tous se sentent concernés : "c'est le genre de musique que je peux écouter, j'aurai très bien pu aller voir ce genre de concert", "Manchester, ce n'est pas si loin... Ariana Grande devenir en concert à Paris en plus dans quelques jours".

D'autres se sont étonnés : "à chaque fois, on espère que c'est le dernier attentat, et ça ne s'arrête jamais". "C'est triste, mais on ne doit pas montrer aux terroristes qu'on est anéantis", "il faut continuer à sortir, à donner de l'espoir à notre vie pour ne pas leur donner raison !", se consolent quelques élèves.

Sur les réseaux sociaux, la chanteuse Ariana Grande, idole des jeunes, s'est dite "brisée" après cet attentat : "brisée. Du fond de mon cœur, je suis tellement désolée. Je n'ai pas de mots". Toute la journée, il y a eu des réactions de solidarité partout dans le monde.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.