Châteauroux : les gilets jaunes ont réveillonné sur un rond-point

La mobilisation continue pour les gilets jaunes et même en le soir du réveillon de Noël. A Châteauroux, une quinzaine de personnes se sont réunis pour réveillonner en gilet jaune.

Châteauroux, France

Des huîtres, du foie gras, une pintade et même du champagne. Certaines de ces victuailles ont été apportées par les automobilistes qui s'arrêtent pour souhaiter un joyeux Noël à ceux qui le passent sur le rond-point.

Une ambiance bon enfant accompagne ce festin de roi. Une quinzaine de gilets jaunes ont décidé de faire la fête. Franck n'est pas venu les mains vides, il apporte des huîtres et des crevettes. Ce plombier a décidé d'être solidaire ce soir. "J'aurais pu le passer avec ma famille ce réveillon mais j'ai décidé d'être ici ce soir, solidaire avec les gilets jaunes."

Francine ne peut pas rester mais elle a passé son après-midi aux fourneaux pour concocter des petits plats. "Je leur ai apporté une pintade avec des légumes et j'ai même fait un gâteau."

Michel a même décidé de louper l'anniversaire de sa femme."Ce soir, à minuit, ma femme aura 70 ans et je suis sur ce rond-point. Heureusement qu'elle m'a donné son feu vert !" plaisante-t-il.

Des gilets jaunes traversent la France en 2 CV

A cette soirée festive, s'ajoute un événement particulier. Des gilets jaunes venus des Pyrénées Orientales font une escale à Châteauroux ... en deux chevaux ! Jean-Marc et Corinne ont décidé de traverser la France pour soutenir le mouvement. "Nous sommes partis du péage de Boulou vendredi dernier et demain nous arriverons à Paris. Nous allons rencontrer Priscilla (Ludosky, ndlr), une représentante des gilets jaunes. Et si nous pouvons, nous aimerions même rencontrer Emmanuel Macron !" explique Jean-Marc.

Corinne et Jean-Marc traversent la France pour les gilets jaunes © Radio France - Alice Pattyn

Accompagné de sa femme, Jean-Marc a décidé d'entreprendre cette aventure du jour au lendemain. "En Espagne, les Catalans ont eux aussi décidé de porter le gilet jaune en signe de protestation de ce qui se passe dans leur pays. On a voulu faire une passation d'une flamme de l'espoir mais c'était compliqué avec les forces de l'ordre de chaque pays" explique l'homme de 54 ans.

C'est un voyage particulier à bord d'un engin d'un autre temps. Jean-Marc a décidé d'utiliser la deux chevaux pour ce périple car il en restaure tous les jours. "J'aimerais que Mr Macron voit avec les constructeurs d'automobiles pour la reproduire car c'est une voiture simple qui servirait à des familles modestes" ajoute-t-il. Des messages ont été gravés sur leur voiture lors de leurs arrêts.

Des messages ont été gravés sur la voiture lors de leur passage sur différent rond-point. © Radio France - Alice Pattyn

Le couple dormira chez des sympathisants du mouvement avant de reprendre la route dès le lendemain.

Les gilets jaunes de Châteauroux, eux, comptent bien fêter le Nouvel An au même endroit.