Châteauroux : Les habitants de Beaulieu dénoncent des incivilités autour des bennes à ordures

"Le je-m'en-foutisme des gens me met en colère!" Cette habitante du quartier Beaulieu ne mâche pas ses mots. Depuis janvier, le système de collecte des ordures ménagères a changé dans le quartier. Désormais, en lieu et place des traditionnelles tournées des rippeurs, les habitants sont invités à venir déposer leurs déchets dans les bennes d'apport volontaire.

"Il y en a 35 dans le quartier, distantes d'au plus 80 mètres les unes des autres" explique Alexis Rousseau Jouhennet, directeur de la communication de Châteauroux Métropole. Chaque point d'apport propose trois bennes : l'une pour le verre, une autre pour les emballages et papiers et une troisième pour les déchets résiduels. Mais ces consignes de tris ne sont pas toujours respectées.

Les déchets peu triés

"On trouve des pantoufles, des essuies tout, laissés au pied des bennes. Les chats et les chiens éventrent les sacs, ca va attirer la vermine" s'agace une riveraine. Pourtant, dans le quartier, ce nouveau système avait été plutôt bien accueilli : "Ca a permis de fermer le local poubelle dans mon immeuble et donc d'éviter la profusion de cafards !" se satisfait une habitante. Un autre souligne que grâce à ce système, il peut se débarrasser de ses ordures n'importe quand, "sans attendre le jour de passage des rippeurs".

Une amende de 150 euros

Face aux incivilités à répétition, la mairie prévient qu'elle usera de tous les moyens pour faire respecter le système. Y compris de la répression. "Nous avons plusieurs solutions pour identifier ceux qui font des dépôts sauvages et ils encourent 150 euros d'amende".

Mais au delà de la verbalisation, la mairie veut faire de la pédagogie. Un appartement témoin pourrait bientôt être installé dans le quartier. "A chaque installation de nouveaux locataires, il permettra de montrer concrètement comment se gère les déchets dans notre ville pour que chacun acquiert les bons gestes".