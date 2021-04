Châteauroux : les occupants d'Equinoxe cherchent un second souffle à la rencontre du public

Le collectif des intermittents du spectacle et précaires de l'Indre et du Cher (CIP36-18) a organisé une réunion publique au pied de la mairie de Châteauroux ce jeudi. Une agora hors les murs pour inciter le public à se joindre aux discussions.

Fédérer, rassembler, impliquer. Les membres du collectif CIP36-18 cherchent à éviter l'essoufflement de leur mouvement. Pour la première fois, leur traditionnelle agora s'est déroulée en dehors d'Equinoxe - Scène Nationale de Châteauroux. Les intermittents ont installé leurs chaises en cercle sous les fenêtres de la mairie de Châteauroux. Un moyen de donner de la visibilité aux revendications des intermittents du spectacle et travailleurs précaires de la culture, et d'attirer le public.

"Au CIP36-18, nous avons décidé d'aller à la rencontre des gens. De décentraliser nos agoras d'Equinoxe pour être un peu plus visibles et porter un peu plus fort nos revendications. Il nous semblait important d'être présents sur l'espace public et notamment sur la place de l'hôtel de ville qui est un symbole de la République. Le principe d'une agora c’est toujours de redonner la parole au peuple", explique Fred, membre du CIP36-18 et ingénieur lumières. Il se tient en dehors du cercle de discussions pour interpeller les passants et leur proposer de se joindre aux discussions.

Sortir de l'entre-soi

Le micro passe entre les participants. Les inquiétudes et les coups de gueule se succèdent. Depuis les premières réunions d'Equinoxe, les priorités ont changé. L'annulation de la réforme de l'assurance-chômage et la situation des précaires, du monde de la culture ou non, a largement pris le pas sur la demande de réouverture des lieux culturels. Le besoin de sang-neuf revient de plus en plus au cours des débats. Comment conserver l'élan du mouvement ? "On est souvent les mêmes à être présents", "on voit toujours un peu les mêmes", "pourquoi est-ce qu'on voit moins les syndicats ?". "Le public ? On le sent curieux, il a un peu de mal à s'asseoir, mais c'est une première", admet Fred.

Quelques mètres plus loin, Ben et Mélanie observent les débats, en retrait, sans oser intégrer le cercle des discussions."J'ai réussi à trouver un stage après l'épidémie, mais ça va être compliqué pour en trouver d'autres. Mon diplôme ne vaut plus rien", s'inquiète cet étudiant, futur ingénieur du son. "On se pose des questions sur ce qui va se passer. C'est bien de faire des réunions comme ça. Avec l'épidémie actuelle on tombe dans l'individualisme, on s'isole tous. La culture va beaucoup évoluer, il faut en discuter avant que tout pète", salue-t-il.

"On est curieux, on vient pour écouter, voir comment ça se passe", renchérit Mélanie, artiste plasticienne et enseignante. C'est la première qu'ils se rendent à un événement du CIP36-18. "Je me sens moins oppressée grâce au fait que ce soit en extérieur. Je peux venir écouter, arriver et partir sans que ma présence soit vraiment visible. Avec tout cette pandémie, ce délitement des liens sociaux, j'ai peur de l'humain", glisse-t-elle dans un demi-sourire. Après quelques mots échangés avec un membre du collectif, ils s'installent timidement à une extrémité du cercle. Cinq minutes plus tard, ils se lèvent discrètement et quittent le cercle. Ils n'auront pas prononcé un mot.

Le collectif envisage de renouveler l'expérience et de poursuivre les actions en dehors d'Equinoxe. Quant à l'occupation : "on a rencontré le directeur, on est en pourparlers", livre le membre du collectif. Le CIP entend de son côté poursuivre l'occupation d'Equinoxe - Scène Nationale de Châteauroux.