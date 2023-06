Châteauroux : les services de la mairie recensent les personnes vulnérables

Si vous êtes Castelroussin et que avez plus de 65 ans ou que vous souffrez d'une maladie invalidante, si vous êtes handicapé ou encore dans une situation de grand isolement, la mairie de Châteauroux vous invite à vous faire connaître auprès des services municipaux. L'Office des personnes à la retraite, la Maison des séniors, la Protection civile et le CCAS de Châteauroux mettent à jour le fichier des personnes vulnérables, un dispositif mis en place il y a vingt ans, après la canicule de 2003 qui avait provoqué une vague de décès sans précédent.

"En cas de déclenchement d'une alerte canicule ou bien d'une alerte à la pollution atmosphérique par exemple, nous avons 48 heures pour appeler l'intégralité du fichier" explique Catherine Ruet, maire adjointe à Châteauroux en charge des personnes âgées.

Les appelants sont formés pour rapidement détecter une situation dangereuse et dispenser les bons conseils. "Ce dispositif est rassurant pour les familles, souvent éloignés de leurs anciens. Ca leur permet d'être sûre que quelqu'un appellera leur parent âgé pour prendre des nouvelles et se déplacera en cas de problème". Plus de 800 personnes se sont déjà inscrites.

Ce n'est pas le seul dispositif existants dans l'agglomération de Châteauroux pour aider les plus isolés : "Nous avons aussi la possibilité de mettre en place des visites à domicile de bénévoles, ou bien un service de covoiturage pour conduire les séniors à leurs rendez-vous médicaux ou bien faire quelques petites courses, ou encore un service de portage de livres depuis les médiathèques". Il existe aussi un service d'appels réguliers auprès de séniors pour rompre l'isolement. Plus de 80 bénévoles sont formés pour ainsi accompagner ces dispositifs. Si vous souhaitez les rejoindre, il faut se manifester auprès de l' Office des personnes à la retraite .