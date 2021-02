Report des vols réguliers saisonniers de 2021 à 2022 au départ de l'aéroport de Châteauroux

Les vols commerciaux ne représentent pas l'activité principale de l'aéroport de Châteauroux mais la direction souhaite développer l'offre dans les prochaines années. Ce ne sera pas pour 2021. A cause du contexte sanitaire instable face à l'épidémie de Covid-19, les lignes saisonnières ne seront pas assurées en 2021, que ce soit vers Nice ou vers la Corse.

Un contexte trop incertain

"Avec les incertitudes qui pèsent sur l'avenir, il est préférable de ne pas prendre de risques. Il n'est pas question de dépenser de l'argent public dans du marketing et de la communication pour qu'on nous dise au dernier moment que ce n'est pas possible", affirme Didier Lefresne, directeur de l’aéroport Marcel-Dassault, au micro de France Bleu Berry.

Des vols charters, affrétés par les agences de voyage au coup par coup, pourraient être maintenus, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et de la demande au niveau des réservations. Mais pour des lignes régulières sur un laps de temps plus long, cela demande beaucoup plus d'organisation. "Je pense qu'il est plus prudent qu'on s'organise pour mettre quelque chose en place pour 2022. Sans visibilité, il faut faire attention", confirme Didier Lefresne.