Châteauroux : malgré les violences, les habitants de Saint-Jean défendent leur quartier

France Bleu Berry vous en parlait en début de semaine : 14 tirs de kalachnikov ont été tirés dimanche dans le quartier Saint-Jean de Châteauroux. Des tirs qui n'ont pas fait de blessés, certes, puisqu'ils visaient une voiture vide mais qui témoignent de la montée de violence. L'enquête pour savoir qui se cache derrière les tirs de kalachnikov est en cours mais pour le moment personne n'a été interpellé. La piste d'un règlement de compte sur fond de trafic de drogues est pour le moment privilégiée.

Les habitants eux, ne veulent pas résumer leur quartier à ça. C'est le cas de Laurence Lacouture pharmacienne à Saint-Jean depuis 30 ans : "Ça fait un peu peur parce qu'on est qu'à Châteauroux et ce n'est pas normal ce genre de chose. On aimerait que ça se passe différemment mais _je ne viens pas travailler avec la peur_. Je n'y pense pas."

Daniel Mercier, lui, est un habitant heureux. Il est membre du Conseil de quartier Saint-Jean-Le Lac depuis une quinzaine d'années et vit dans le quartier depuis 40 ans : "Je connais bien ce quartier et je ne voudrais surtout pas vivre ailleurs." Il n'aime pas qu'on ne parle que des choses négatives en lien avec son quartier et ne veut surtout pas qu'on stigmatise Saint-Jean : "Ça donne l'impression qu'il n'y a qu'ici que ça peut se produire alors qu'il y a un noyau composé de peut-être 20 ou 30 personnes qui, de temps en temps, font parler d'eux mais comme ailleurs." Et Daniel aime tellement son quartier que forcément ça lui fait quand même un peu de peine quand il lit dans les journaux que des tirs de kalachnikov ont été tirées ici : "Bien sûr, je ne peux pas m'en réjouir mais je le répète, ça peut se produire dans ce quartier comme dans d'autres."

"Moi je peux aller retirer de l'argent au distributeur à toute heure du jour et de la nuit sans crainte" (Daniel Mercier, habitant de Saint-Jean depuis 40 ans)

De leur côté, les policiers réclament toujours plus d'effectifs. Jérôme Retailleau est secrétaire départemental adjoint du syndicat Alliance police nationale. Il souhaite l'embauche de 20 personnes : "Au commissariat de Châteauroux, _on est 101 gardiens de la paix et gradés. On était plus de 200 il y a 17 ans_. Il nous faut donc le renfort de 20 fonctionnaires immédiatement pour faire notre mission correctement." Des revendications que Jérôme Retailleau porte depuis longtemps : "Ça fait plus de 10 ans qu'on crie à la perte d'effectifs. Là on est vraiment au minimum opérationnel. En-dessous, on ne peut plus fonctionner."

"On a l'impression d'être abandonnés dans notre petit commissariat du centre de la France. On a l'impression d'être complètement abandonnés par tout ce qui est autorité parisienne" (Jérôme Retailleau, syndicat Alliance)

Pourtant, selon Jérôme Retailleau, plus d'effectifs permettrait de résoudre les problèmes dans certains quartiers comme celui de Saint-Jean : "Si on a plus d'effectifs, on est plus présents dans les quartiers, le problème c'est qu'on est de moins en moins nombreux et on se contente de ne faire plus que de l'intervention. _On a de moins en moins de contacts avec la population_, on n'a plus le temps de le faire et cette perte de contact peut générer une montée de la délinquance qu'on ne maîtrise plus du tout."

Pour Brice Tayon, maire adjoint de Châteauroux délégué à la sécurité, la situation dans le quartier reste malgré tout sous contrôle : "Ce n'est pas une zone de non-droit comme on peut en avoir dans certains quartiers notamment de région parisienne. Ce n'est pas un quartier où tout se déroule bien mais c'est un quartier sur lequel on est encore présents - et notamment via la vidéo-protection - pour éradiquer ces phénomènes. Des phénomènes isolés mais qui malheureusement existent."

De son côté la sénatrice de l'Indre, Frédérique Gerbaud, souhaite elle la venue de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur.