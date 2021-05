Châteauroux Métropole lance son 3e défi "Écrans à la diète"

Lâcher les écrans ! C'est le défi que lance Châteauroux Métropole pour la troisième année consécutive. Pas facile, alors qu'ils sont devenus -notamment avec les smartphones- quasi-incontournables dans nos vies ! Et les périodes de confinement avec le télétravail sur ordinateur et les soirées "vidéos à la demande" n'ont rien arrangé. Mais cette surexposition aux écrans peut avoir des conséquences très néfastes pour notre santé, des troubles de l'humeur, de l'anxiété et même des privations de sommeil qui peuvent s'avérer à terme dévastatrices et celà sans mentionner les conséquences physiques directes : celles liées au manque d'exercice et aussi aux mauvaises postures que nous prenons pour consulter TOUS ses écrans.

Les enfants en première ligne

D'où idée de cette "diète d'écrans" conduite par Châteauroux Métropole dans le cadre du Contrat Local Santé. Principal public visé : les enfants. Il vaut mieux s'y prendre tôt pour mettre en place de bonnes habitudes. Un cycle de rencontre dans plusieurs écoles de l'agglomération castelroussine débute donc ce vendreid 21 mai (école primaire d'Arthon) et ce n'est que le début "J'espère qu'on va sensibiliser 600 enfants et leurs familles environ - estime Corinne Bordin-Lherpinière, responsable du contrat local de Santé pour Châteauroux Métropole et de l'opération - On débute avec une classe de l'ULIS Jean Racine et le groupe scolaire d'Arthon, qui relèvent le défi cette semaine et après on aura une autre session du 31 mai au 4 juin" Cette fois ce sera au tour des collèges Rosa-Parks, Lafayette, mais aussi l'école maternelle Michelet, le Groupe Frontenac et le centre socioculturel Saint-Jean.

Les adultes mauvais exemples ?

Mais le défi ne s'adresse pas qu'aux enfants car l'addiction aux écrans n'est plus seulement le fait des plus jeunes. Les quadragénaires biberonnés à la console de jeux et qui ont utilisés, ados, les premiers téléphones portables ne lâchent plus non plus leurs smartphones et passent, de toute façon, des heures devant leur écran d'ordinateur s'ils occupent un travail de bureau.

Pour eux aussi le défi est donc de taille : "C'est vrai qu'aujourd'hui, avec nos métiers, avec les réseaux sociaux, c'est parfois difficile de s'en détacher." concède Corinne Bordin-Lherpinière La solution ? Avant tout de la volonté et réapprendre à prendre du plaisir avec d'autres activités "On joue entre amis, en famille. Les parents peuvent aller se promener avec les enfants. Il faut prendre sur soi et faire un effort. C'est vrai que ça coûte." Il faut aussi montrer le bon exemple particulièrement lors des repas "Il faut éviter de répondre aux smartphone à table. L'idée est d'essayer de limiter sa pratique des écrans." Une idée qu'on peut aussi tenter de mettre en oeuvre tout seul mais à la rentrée de septembre (mercredi 15 septembre) une conférence gratuite et ouverte à tous sur les enjeux du numérique sera aussi organisée.