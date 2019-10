Châteauroux Métropole : un outil numérique pour gérer vos déchets

Châteauroux, France

Pas toujours simple de savoir dans quelle poubelle jeter ses déchets, ou encore de savoir où se trouve le bac à verre le plus proche. Pour vous aider, un nouvel outil numérique est déployé ce vendredi 11 octobre dans l'agglomération de Châteauroux. Il regroupe toutes les informations pratiques qui concernent les déchets : les consignes de tri, ou encore les lieux et horaires d'ouvertures des déchetteries les plus proches de chez vous. Cet outil fonctionne via la géolocalisation (pour pouvoir vous guider par exemple jusqu'au lieu de collecte le plus proche) ou via une adresse postale que vous pouvez entrer dans la barre de recherche. Il est disponible gratuitement sur le site de l'agglomération, mais aussi sur son application mobile. Vous pouvez aussi la retrouver sur les sites internet des mairies qui font partie de Châteauroux Métropole.

Éviter les erreurs de tri

Le lancement de ce nouvel outil vise notamment à réduire les erreurs de tri. Ainsi vous pourrez y retrouver une liste de ce que vous pouvez ou non jeter dans telle ou telle poubelle, ou dans tel ou tel point de collecte. Selon Châteauroux Métropole, près de 4000 tonnes de déchets sont enfouies dans son périmètre, ce qui a un coût. L'agglomération aimerait donc réduire au maximum ces enfouissements.

En dehors de l'outil numérique qui est lancé, il existe évidement toujours d'autres moyens de se renseigner à propos de la gestion de vos déchets. Le numéro vert qui existe est maintenu. Un numéro contacté plus de 3000 fois par an.

Par ailleurs, si vous êtes inquiets concernant l'usage qui pourrait être fait de vos données personnelles en utilisant le nouvel outil numérique de l'agglomération, Châteauroux Métropole précise que tout est anonymisé. On ne vous demande pas votre identité. De plus, les données de géolocalisation ne pourront pas être exploités commercialement assure l'agglomération.