Châteauroux : moins d'un an avant les JO, une délégation visite le centre de tir

Dans précisément 11 mois et une semaine, le centre national de tir sportif (CNTS) de Châteauroux-Déols accueillera les épreuves des Jeux Olympiques. Pour promouvoir l'événement, une délégation composée d'élus, de membres de la fédération de tir, de Paris 2024 et d'habitants de la région est venu découvrir les équipements. Des visites similaires sont organisées dans d'autres sites en France qui doivent accueillir les épreuves olympiques. Châteauroux était la sixième étape de cette tournée.

ⓘ Publicité

À lire aussi C'est officiel, Châteauroux sera bien ville olympique en 2024

Des habitants qui découvrent pour certains le tir sportif

La plupart des citoyens tirés au sort pour participer à la visite connaissaient déjà le tir sportif, une partie d'entre eux le pratique, mais certains ont totalement découvert ce sport. Comme Mathieu, collégien d'Aigurande, et son papa Denis. Mathieu a été invité en plus des citoyens tirés au sort, car il fait partie du conseil départemental des collégiens de l'Indre. Il a été surpris par "la grandeur" du site, et "la distance des cibles (...) et puis je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes venues de partout dans le monde pour s'entraîner ici" raconte le jeune habitant d'Aigurande. Denis lui aussi est impressionné. Il reviendra en juillet prochain voir les épreuves des JO, car il a réussi à acheter deux places pour les épreuves de tir.

Le marathon des travaux toujours pas fini

À moins d'un an du début des épreuves olympiques à Châteauroux, il reste toujours des travaux à mener. Il faudra qu'il soit bouclés en avril 2024, pour que le site soit ensuite confié à l'organisation des JO de Paris. Il s'agit essentiellement des travaux d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. "Il y a des modifications aussi que nous demande Paris 2024, telles que le changement de position des télévisions dans le stand final, la mise en place d'une climatisation sur le stand 10 mètres" énumère Alain Joly, vice-président de la Fédération française de tir sportif, et directeur par intérim du CNTS. Une fonction qu'il occupe depuis peu, pour remplacer l'ancien directeur Sébastien Lebeau.

À lire aussi Châteauroux : la chapelle Saint-Denis réhabilitée en logements avant les Jeux olympiques

L'ancien directeur licencié à un an des Jeux Olympiques

Sébastien Lebeau a été licencié de son poste de directeur pour faute grave. "Ca a été un coup de tonnerre pour les autorités, notamment pour Paris 2024, changer de directeur juste avant les Jeux, ça leur a fait peur. Je ne rentrerai pas dans le détail sur le fait que Mr Lebeau ne fait plus partie de nos effectifs, mais nous n'avons par remis de directeur en place, parce que déjà il faut trouver quelqu'un qui connaisse le tir, et qui est disponible immédiatement" explique Alain Joly. Il n'y aura donc pas de remplaçant nommé avant les Jeux Olympiques. Le vice-président de la fédération française de tir sportif assure l'intérim, le choix "le plus rationnel" explique-t-il, car Alain Joly a été pendant plusieurs années en charge de grosses compétitions nationales et internationales. Il assure le lien avec l'organisation de Paris 2024, tandis que le directeur adjoint, lui, assure la continuité du travail au CNTS (les compétitions et événements organisés tout au long de l'année).