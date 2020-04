Châteauroux : pas de feu d'artifice le 13 juillet ni de fête de la musique à cause du coronavirus

Les annulations d'événements culturels tombent en cascade depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Ce jeudi, dans un communiqué de presse, Châteauroux Métropole nous informe de la suppression de plusieurs animations à venir dans les prochains mois. Une décision prise en raison du contexte sanitaire, pour ne pas faire courir de risques aux habitants et pour éviter la propagation du coronavirus.

Pas de Fête de la musique à Châteauroux

Première annonce : la Fête de la musique est annulée le 21 juin. On ne pourra donc pas célébrer l'arrivée de l'été sur des airs de piano, de trompette ou de batterie. Les scènes "Villes de Châteauroux" sont annulées. Les places de la République et Napoléon, le square John-Perse, le cours Saint-Luc et le parvis Equinoxe verront leur programmation prévue cette année reconduite en 2021. Cela permettra aux artistes locaux de s'exprimer.

Le feu d'artifice le 13 juillet annulé

Si vous espériez vous rattraper pour la fête nationale, il n'y aura malheureusement pas de feu d'artifice le 13 juillet à Châteauroux. Le spectacle pyrotechnique a normalement lieu au parc de Belle-Isle. L'an dernier, le feu d'artifice était magnifique. Mais il y aura un événement pyrotechnique en fin d'année 2020. Une nouvelle date sera communiquée par la Ville.

Annulation de cinq marchés gourmands du Berry

Enfin, pour les plus gourmands d'entre nous, il faudra faire sans les marchés gourmands organisés par l'Office de tourisme de Châteauroux. En tout cas, au début : les cinq premières dates (19 et 26 juin à Saint-Maur et Déols ; puis les 3, 10 et 17 juillet place Sainte-Hélène à Châteauroux) sont annulées. "En fonction des mesures gouvernementales, l'office de tourisme avisera pour le report des marchés en fin de saison estivale", précise le communiqué.

La Foire Exposition également annulée

Et puis, l'information avait déjà été communiquée : la 96e édition de la Foire Exposition n'aura pas lieu à Châteauroux. Les 200 exposants ont été prévenus et sont d'ores et déjà invités à s'inscrire pour l'édition 2021, qui se tiendra du 21 au 26 mai 2021.