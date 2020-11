Châteauroux : pas de patinoire cette année en raison du Covid-19, incertitude pour le marché de Noël

On s'y attendait, c'est officiel. La crise sanitaire et les protocoles à respecter, ne permettent pas d'ouvrir la patinoire cette année place de la République à Châteauroux. Pour le marché de Noël, une décision est attendue pour le début décembre.

La décision est prise. En raison de la crise sanitaire et pour respecter les protocoles sanitaires, la patinoire de Châteauroux ne sera pas installée cette année place de la République. Comme beaucoup d'autres villes en France, Châteauroux est contrainte de revoir ses ambitions d'animations pour les fêtes de fin d'année.

L'ouverture de la patinoire, qui accueille des milliers de personnes chaque année, petits et grands, avait déjà été repoussée d'une semaine. Celle-ci, assimilée à un équipement sportif, devait ouvrir initialement le 28 novembre, mais c'était finalement pour le début décembre qu'on attendait les premières glisses et les premiers fous rires. Une déception évidement, mais c'est sûr, la fête sera encore plus belle l'an prochain.

Incertitude pour le marché de Noël

Pour le marché de Noël de la place de la République, prévu du samedi 12 décembre au jeudi 24 décembre, aucune décision n'est prise pour l'instant : "Tout dépendra des consignes sanitaires qui seront encore en vigueur début décembre pour les commerces" précise Gil Avérous, le maire de Châteauroux. Dans le Berry, plusieurs marchés de Noël ont déjà été annulés comme à Déols, Ardentes ou encore le village de Noël à Bourges.