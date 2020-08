Châteauroux : pendant la canicule, 520 personnes âgées isolées ont reçu un coup de fil du CCAS

"Allô, c'est le CCAS de Châteauroux !". À chaque épisode de canicule, on s'active à la Maison des séniors de Châteauroux. Les agents du CCAS (Centre communal d'action sociale), aidés par une quinzaine de bénévoles, multiplient les coups de fil aux personnes âgées isolées.

Objectif : prendre de leurs nouvelles et leur rappeler les bons gestes à adopter pour rester au frais. Entre vendredi 7 août et lundi 10, l'équipe a appelé 520 Castelroussins, qui étaient inscrits sur le registre de la mairie. Il s'agit de personnes âgées isolées, qui ont demandé à être contactées en cas de fortes chaleurs.

"Depuis la canicule de 2003, on contacte ces personnes. Elles attendent avec impatience nos appels, de voir que quelqu'un pense à elles, c'est très important", explique Laëtitia Gilardet, qui travaille à l'Office des personnes à la retraite. Pendant plusieurs, elle a donc enchaîné les appels. Au bout du fil, Solange, 90 ans, se réjouit de ce coup de fil : "Je résiste ! Il fait 25°C dans ma maison, ça ne m'empêche pas de dormir, tout est fermé. Je fais très attention".

"On a l'impression d'être des rayons de soleil, les gens nous remercient vraiment"

Des appels qui durent parfois quelques minutes, parfois davantage quand les personnes ont envie de parler. "On a l'impression d'être des rayons de soleil, les gens nous remercient vraiment pour ces appels. Ça les rassure. On a parfois affaire à des gens très très isolés qui sont contents d'avoir ces paroles, ces mots à ce moment-là", souligne Fabien Billard, qui travaille lui aussi à l'Office des personnes à la retraite.

Il y a tout de même un protocole à respecter pendant les appels. "Les agents et les bénévoles ont une trame, une grille d'entretien. Ils discutent avec ces personnes pour voir si tout va bien, ils leur donnent des consignes de prévention qui sont quand même assez bien intégrées aujourd'hui par les personnes âgées, mais c'est important de rappeler ces consignes. On s'assure qu'elles ont le moral", explique Emmanuel Budan, directrice du CCAS de Châteauroux. "C'est du lien social, de la prévention".

"Lors de cet épisode, on a appelé 520 personnes. On a eu 22 personnes qu'on n'arrivait pas à joindre. Dans ce cas-là, on prend contact avec les proches ou les aides à domicile", ajoute-t-elle. Et si cela ne donne rien, les agents se déplacent au domicile pour aller rendre visite à la personne.

Repérer les personnes âgées déprimées ou en grande précarité

Cette cellule d'appel est prête à être réactivée, en cas de nouvelle vague de chaleur. Pendant le confinement, les agents du CCAS l'ont également mise en place. Ils ont fait plus de 2.400 conversations téléphoniques, auprès de 700 personnes.

Ces appels permettent aussi de repérer des personnes déprimées ou en grande précarité, et de les orienter vers des professionnels ou des associations qui répondront à leurs besoins. Par exemple, le dispositif "Envie de causer", où des bénévoles appellent chaque jeudi après-midi des personnes très isolées pour discuter un peu plus longuement.