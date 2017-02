Châteauroux poursuit ses travaux de rénovation des cimetières

Cette année encore, la mairie de Châteauroux investit pour poursuivre les travaux de réfections des allées des cimetières.

Finies les "mauvaises herbes" dans les allées rectilignes des cimetières Saint-Denis et Saint-Christophe de Châteauroux !

Face aux récriminations de familles des défunts, la mairie a décidé de prendre le problème à bras le corps. "Nous avons décidé de traiter en enrobé les allées principales et en gravillons les allées secondaires**,** détaille Roland Vrillon, maire adjoint en charge des Travaux et du Cadre de Vie. Cela permettra à nos agents de n'avoir à désherber que les petites allées entre les tombes, à la pioche et à la binette..."

Application du zéro phyto

Un gain de temps considérable, d'autant que la mairie a décidé d'appliquer aux cimetières le plan zéro pesticide : "Théoriquement, les cimetières en étaient exemptés mais traiter aurait impliqué de trop nombreuses contraintes, notamment en matière d'horaire d'ouverture au public" précise Roland Vrillon.

Les services de la Ville testent sur de petites parcelles, entre les sépultures, des allées engazonnées. "Il faut trouver le bon mélange de semis, explique Frédéric Parmin, technicien aux espaces verts. Il faut une herbe qui ne pousse pas trop vite, résistante au manque d'eau et au piétinement... On fait des tests et on espère pouvoir l'étendre en 2017 sur les cimetières de Saint-Denis et Saint-Christophe".

Un budget de 180.000 euros

Les travaux devraient s'achever en 2018 pour le cimetière Saint-Christophe et d'ici 2020 pour celui de Saint-Denis.

Pour l'année 2017, la mairie a débloqué une enveloppe de 180.000 euros. c'est le double de la somme consacrée à ce poste l'an dernier.