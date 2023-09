Châteauroux : redressement judiciaire pour la société propriétaire de la marque cosmétique Pier Augé

La société propriétaire de la marque castelroussine cosmétique Pier Augé est en cours de redressement judiciaire

L'information, révélée par la Nouvelle République, est confirmé par France Bleu Berry auprès du tribunal de commerce de Châteauroux. D'ailleurs, cette procédure est déjà rendue publique en ligne , sur le site spécialisé Societe.com. Enclanchée le 6 septembre, une période d'observation de six mois vient de démarrer. L'avenir de la marque de cosmétique, rattachée à Châteauroux depuis 1967, se jouera donc ces prochains mois.

Une marque reprise il y a trois ans

Pier Augé avait été rachetée en juillet 2020. À l'époque la marque cosmétique, déjà en grande difficulté financière, avait également été placée en redressement judiciaire. Elle avait tapé dans l'œil d'un couple de deux jeunes entrepreneurs, Charles Dupont (28 ans alors) et Diane de Comte (25 ans à l'époque). Ensemble, ils avaient reprise l'entreprise, via la société B. Cosmétique. C'est cette société qui se trouve aujourd'hui en redressement judiciaire.

Les deux jeunes entrepreneurs avaient vu grand : ainsi un an après la reprise le nombre de salariés de Pier Augé - 15 au départ - avait déjà quasiment doublé . Charles Dupont et Diane de Comte avaient pour projet de redynamiser la marquer, de la moderniser.

Mais Pier Augé a été secoué par plusieurs crise. Celle du covid déjà, qui a freiné la reprise. Le plus gros client de la marque, la compagnie aérienne Royal Air Maroc, avait par exemple suspendu ses commandes. La guerre en Ukraine a ensuite succédé à la crise sanitaire, avec là aussi des conséquences pour la marque de cosmétique castelroussine . Pier Augé s'apprêtait à passer un gros contrat en Russie, stoppé net. Et sa collaboration avec un distributeur ukrainien, établie avant le conflit, a évidement été compliquée par la guerre.

Ces crises successives expliquent-elles la situation actuelle de Pier Augé ? C'est difficile à dire; et nous n'avons pour le moment réussi à joindre aucun des deux dirigeants.

Quel avenir pour Pier Augé ?

Après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, qu'est-ce qui attend l'entreprise castelroussine ? Une première période d'observation de six mois maximum est prévue. Elle sert à étudier la situation de l'entreprise, financière notamment, et peut être prolongée. Une réunion est d'ores et déjà prévue le 8 novembre pour faire un point de situation.

Le but d'une procédure de redressement judiciaire, généralement, est d'apurer les dettes, et plus globalement de faire en sorte que l'activité se poursuive. Ca ne veut donc pas dire que l'aventure est finie pour Pier Augé. Mais évidement, cette procédure en cours est un signal d'alerte, car cela veut dire que la société B Cosmétique, propriétaire de la marque, n'a plus assez de trésorerie pour régler ses dettes.