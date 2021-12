Châteauroux : refaire sa carte d'identité ou son passeport en 10 minutes, c'est possible

Depuis plusieurs mois il y a embouteillage pour faire refaire sa carte d'identité ou son passeport et l'Indre n'échappe pas à la règle comme nous vous le racontions au début du mois d'octobre. En cause : les confinements qui ont freiné les demandes, et la réouverture des frontières qui les a faites exploser. Bilan, jusqu'à récemment il y avait un délai d'un mois ou plus à la mairie de Châteauroux. Pour résorber ce bouchon, et pour aider les administrés, la mairie de Châteauroux a mis en place, depuis le mois dernier, des journées sans rendez-vous. En moins de 10 minutes la demande est traitée. C'était le cas ce lundi 13 décembre 2021.

Un mode d'emploi simple, basique pour le demandeur

Au guichet numéro 7, Roxanne est venue refaire faire sa carte d'identité. Sur l'ancienne, elle a un visage adolescent, les cheveux longs et blonds, mais aujourd'hui la jeune femme a bien grandi, elle a un visage d'adulte, des cheveux courts et son besoin est urgent. "c'est pour des démarches administratives, impératives. Et puis, je ne savais même pas que ma carte était périmée. C'est quand j'en ai eu besoin que je me suis aperçue qu'elle l'était !" raconte la jeune femme.

Elle a donc sauté sur l'occasion de ces journées sans rendez-vous, le mode d'emploi et simple basique. Roxanne explique: "il faut faire une pré-demande sur Internet, remplir les informations. Après, on vient avec les papiers qu'ils nous demandent de fournir", c'est-à-dire qu'il faut venir avec l'ancienne pièce d'identité, des photos de moins de six mois et un justificatif de domicile.

Un gain de temps pour la mairie, aussi !

Derrière son bureau, cela simplifie aussi le travail de Sophie Dejoie qui enregistre et valide la demande. "Il y a un premier tri qui est fait à l'accueil pour vérifier qu'ils ont bien les papiers. Quand ils arrivent ici : la pré-demande est faite, on va flasher le code, coller les photos, vérifier le justificatif de domicile. Et puis après, on fait toute la démarche". De 15 à 30 minutes habituellement, le dossier est ici traité en 10 minutes tout au plus. Il faut ensuite attendre, bien entendu, trois à quatre semaines pour que le document soit prêt !

L'opération est gagnante-gagnante pour le particulier et pour l'agent de la mairie, il l'est aussi plus globalement pour la municipalité qui rattrape ainsi le retard accumulé ces derniers mois. "On a déjà résorbé pas mal de retard au niveau des rendez vous puisque j'ai mis en ligne les rendez-vous de janvier. Aujourd'hui, il en reste encore alors que d'habitude dans les deux jours qui suivent tout le mois est pris" explique Patrick Dupont, responsable des affaires générales à la mairie de Châteauroux.

Les trois premières journées ont permis de traiter 217 dossiers, deux autres journées sont prévues le 7 et 12 janvier prochains.