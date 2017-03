Châteauroux : "Rendre les femmes du quartier Saint-Jean visibles" pour la Journée internationale des droits des femmes

Le Centre communale d’action sociale (CCAS) de Châteauroux a organisé un événement à l’occasion du 8 mars, afin de mobiliser les femmes du quartier Saint-Jean et qu'elles occupent l'espace public.

Des jeunes filles passent de stand en stand, peignant sur des feuilles devant une "art thérapeute", mangeant un bout de gâteau algérien, marocain ou tchétchène, en attendant le spectacle, dans l’après-midi, d’adolescents du quartier sur la vie de Rosa Parks.

La journée internationale des droits des femmes, c’est bien pour montrer que nous aussi, les femmes, on peut faire des choses. Par exemple, on peut aussi être policière, travailler dans les champs, dans les chantiers. – Ilaina, onze ans

Les jeunes filles veulent faire "comme les garçons"

Elles ont entre huit et douze ans. Un âge décisif puisque c’est à peu près le moment où les filles se mettent en retrait par rapport aux garçons. "J’aimerais bien faire des choses comme des garçons. Le foot, par exemple", confie Hymen, onze ans.

On a l’impression que les garçons ont le droit de tout faire, et les femmes non. – Amel, onze ans

Les pré-adolescentes sont déterminées dans leurs discours. Elles veulent faire des études, travailler, "je ne veux pas rester à la maison, il n’y a rien à faire à part le ménage", déclare l’une d’elles. Elles veulent être maîtresses, pharmaciennes ou médecins.

A huit ans, Saoussene sait que pour être "médecin pour enfants", elle devra avoir un baccalauréat scientifique, faire une faculté de médecine, etc. "Elle a déjà tout prévu dans sa tête", constate sa grand-mère, très fière. "Elle sait qu’en tant que femme, on doit tout le temps se battre, et elle fonctionne déjà comme ça à huit ans."

Cuisine, peinture et Ligue des droits de l’homme

Yasmina Aissa est membre du Parti socialiste. "Moi, j’ai toujours été militante" clame-t-elle, avant de rajouter "et j’adore faire la cuisine". "En tant que femme, on peut faire les deux". Pour la journée internationale des droits des femmes, elle tient le stand de l’association "Comme à la maison" qu’elle préside. Ses membres ont amené des plats à partager.

A droite, on trouve un DJ avec son ordinateur et son synthétiseur. Puis un stand de friperie, un autre d’art thérapie, de peinture, de crèmes. Des stands tenus par des femmes, mais qui ne traitent pas de la défense de leurs droits. Seul le stand de l’antenne indrienne de la Ligue des droits de l’homme, présidé par Christiane Véron, aborde le sujet avec des dépliants étalés sur une nappe rose.

On milite contre les violences faites aux femmes, pour l’accès aux droits des femmes étrangères aussi. C’est un premier pas. On prend contact avec des gens qu’on ne connaît pas. – Christiane Véron, présidente de la Ligue des droits de l’homme dans l’Indre

Rendre les femmes plus visibles à Saint-Jean

L’ensemble fait davantage penser à une fête de quartier qu’à un rassemblement féministe. Mais à en croire Halima Aouisset, animatrice du CCAS, qui a participé à l’organisation de l’événement, rassembler une cinquantaine de femmes à l’extérieur, devant la bibliothèque Saint-Jean, dans un quartier où on les voit peu, c’est déjà beaucoup.

C’est vrai qu’on n’était pas partis sur quelque chose de très construit sur les droits des femmes. Pour ce 8 mars, c’était important qu’elles se rendent visibles. On s’est dit, on est des femmes, on s’empare de l’espace public et on montre qu’on est là. – Halima Aouisset, animatrice du CCAS de Châteauroux

Une façon de lancer le débat sans brutalité et en respectant les diversités culturelles du quartier. Dans la foule, les conversations vont des recettes des gâteaux proposés à la lutte contre les violences conjugales.

L’événement est tout de même assez peu fréquenté par les hommes. A quelques mètres de là, une vingtaine discutent, sont assis sur des bancs. Ceux que l’on croise devant les stands sont souvent des bénévoles, des journalistes ou des élus, comme le député socialiste Jean-Paul Chanteguet.