Châteauroux rénove son parc immobilier après l'orage de grêle

En mai dernier, un violent orage de grêle a fortement endommagé toitures, voitures et équipements divers à Châteauroux. La métropole, comme nombre de particuliers, a subi d'importants dommages. L'heure est désormais aux travaux de réparation.

Les volets roulants de l'école du Grand Poirier, la toiture d'un logement de fonction stade Claude Jamet, la toiture d'un court de tennis, 700 coques des gradins du stade Gaston Petit, les serres municipales... La liste est longue et non exhaustive. Au total, les dégâts dus aux violents orages de grêle sont chiffrés à plus de 3.2 millions d'euros. Châteauroux Métropole va donc commencer à procéder aux lancements des travaux.

Parallèlement, l'agglomération annonce lancer un nouveau service pour les habitants touchés par la grêle. Des employés municipaux pourront, sur rendez-vous, passer chez-vous débarrasser les plaques de fibrociment amiantées, "sous réserve d'avoir signé un devis, ce n'est pas gratuit. Mais les tarifs pratiqués seront très intéressants" précise le maire, Gil Averous.

Les équipes municipales ne pourront vous débarrasser que des plaques déjà au sol, "pas question de se substituer aux couvreurs" et pour un volume maximum de 100m2. Les déchets amiantés seront emportés à la déchetterie de Gournay, habilitée à les traiter.

Le service débutera ce lundi 3 octobre et devrait rester en place tant qu'il existera une demande.