Châteauroux : reprise des activités pour les mineurs à la Maison des loisirs et de la culture

"Permettre aux enfants et jeunes de pouvoir s'offrir un temps d'évasion hors de cette étrange réalité". Telle est la raison de la reprise des activités pour mineurs à la Maison des loisirs et de la culture de Châteauroux, à Belle-Isle. À partir du mercredi 13 janvier, les activités artistiques, culturelles et sportives à destination des jeunes vont reprendre. Pour plus de renseignements, un accueil téléphonique est mis en place de 14h à 16h chaque lundi et vendredi ; et de 10h à 12h et de 14h à 16h les mardi, mercredi et jeudi au 02 54 34 18 14.

Des balades en groupe restreint et sur inscription vont être organisées chaque mardi à partir du 19 janvier. "Il faut leur permettre de ne pas perdre le goût à l'expression vivante et bien réelle, clé de voûte de l'émancipation personnelle", indique la MLC.