Châteauroux : Salah Zerdoumi, lauréat du concours Talent des cités : "Je veux redonner vie au quartier"

"Franchement, je n'y croyais plus". C'est la réaction de Salah Zerdoumi, 53 ans, lorsque sa conseillère BGE (réseau d'aide à la création d'entreprise) l'appelle en juillet dernier pour lui annoncer la bonne nouvelle : lui et son épicerie multiservice sont lauréats du concours "Talent des cités".

Ce concours d'initiatives citoyennes existe depuis 20 ans. Il récompense chaque année des initiatives d'entrepreneurs dans les quartiers prioritaires. Dans le Centre-Val de Loire, deux personnes ont été sélectionnées pour la finale qui aura lieu à Paris ce jeudi 7 octobre. Salah Zerdoumi fait partie des heureux lauréats de ce concours.

Annette, retraitée est enchantée par ce nouveau commerce, ouvert depuis début septembre. "Avant je devais aller loin pour faire mes courses. Cette épicerie, c'est ce qui manquait au quartier". Et quand on lui dit que l'enseigne est finaliste de ce concours national, Annette ne cache pas sa bonne surprise. "C'est formidable, je vais aller le féliciter".

Objectif : s'implanter partout en Indre

Redonner vie au quartier. Sur le site Talents des cités, c'est avec cette formule que Salah Zerdoumi décrit son épicerie multi-service. Après avoir travaillé à Lille en tant que technicien d'hygiène, il part au Maroc quelques années avant de s'installer début 2020 à Châteauroux. A ce moment-là, il n'a qu'un souhait, faire sa vie ici, mais le covid complique la situation.

"J'ai été au chômage depuis mon arrivée, et je ne voulais pas rien faire. L'année dernière, j'ai donc commencé à me renseigner pour créer mon entreprise. Un conseiller BGE m'a suggéré de créer une épicerie solidaire, c'est comme ça que ça a commencé".

L'objectif maintenant : étendre la formule du quartier Vaugirard à d'autres quartiers et à d'autres villes "C'est un rêve" glisse t-il.

Et concernant le 1er prix du concours : "peu de chance que je l'ai. Dans les lauréats, il y a des initiatives bien meilleures, mais on verra bien". En attendant, il profite de ce coup de projecteur que lui offre le concours, et continue de développer sa petite entreprise.