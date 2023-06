Châteauroux : Soulèvement de la Terre devient RévolTerre

Ils étaient une cinquantaine ce mercredi 28 juin au soir, à avoir répondu à l'appel improvisé de Soulèvement de la Terre, le collectif écologiste dissout il y a une semaine à la demande du gouvernement. Devant la préfecture de l'Indre, à Châteauroux, ils veulent dire leur soutien au collectif et leur volonté de poursuivre, d'une façon ou d'une autre, ce mouvement "citoyen et pacifiste" insiste l'un d'eux. "Nous ne sommes pas Soulèvement de la Terre. Nous sommes des citoyens qui vont se réunir, encore et toujours, pour dire non. Aujourd'hui sous le nom de RévolTerre, mais ce n'est qu'une question de vocabulaire. Qu'est ce qu'ils peuvent faire contre ça?"

ⓘ Publicité

Soutenus par des représentants de la Confédération paysanne et de la CGT entre autres, ils veulent dire leur colère "On nous traite d'écoterroriste alors que la violence c'est ce qu'on subit tous : les grands feux qui vont se multiplier, l'accaparement de l'eau par certains, la hausse des températures !" s'indigne une femme, pancarte de soutien au Soulèvement de la Terre à la main. "Je suis profondément non violent. La violence n'apporte que la violence. mais je suis très inquiet pour les générations à venir. Qu'allons nous vous laisser ? " insiste un manifestant.

À lire aussi Un collectif Soulèvement de la Terre se crée à Châteauroux

Le collectif prévient que d'autres rassemblements pacifiques seront organisés dans le département.