Châteauroux : tandis que les anti-Pass se mobilisent, les centres de vaccination ne désemplissent pas

C'est le cinquième samedi de suite que les manifestants opposés au Pass sanitaire manifestent à Châteauroux et à Bourges. Ils étaient respectivement 700 et 1 500 ce samedi. Malgré tout, dans le centre de vaccination de Belle-Isle, les rendez-vous sont complets.

Ce cinquième samedi de mobilisation anti-Pass sanitaire a réuni un peu moins de monde ce samedi à Châteauroux : ils étaient 700 contre 800 samedi dernier. Le cortège s'est élancé vers 14h30 du tribunal. Les manifestants ont défilé dans le calme avant de revenir à leur point de départ. Au même moment, à quelques centaines de mètres de là, le centre de vaccination de Belle-Isle affiche complet. Aucun rendez-vous possible avant le 20 août. Alors comment manifestants et soignants perçoivent-ils la mobilisation des uns et des autres. France Bleu Berry leur a posé la question.

"Ils l'ont fait parce qu'ils étaient obligés"

Pour Sophie, soignante et co-organisatrice de la manifestation anti-Pass, s'il y a du monde dans les centres de vaccination c'est par peur et par obligation : "Il faut que les gens arrêtent de regarder les 'merdias'. Quand on regarde du matin au soir toutes ces merdes on a peur, effectivement, et on va se faire vacciner. Ce sont les retours que j'ai des gens de mon entourage qui se sont faits vacciner. Ils l'ont vraiment fait parce qu'ils étaient obligés. Je n'ai rien contre les gens vaccinés. Certains y vont parce que ça vrai partie de leurs convictions. Mais il y en a quand même beaucoup qui y sont allés parce qu'ils étaient forcés. Et ça fait mal d'entendre ça."

Pendant ce temps-là, pas très loin, dans le centre de vaccination de Belle-Isle, le docteure Françoise Merle - anesthésiste retraitée - vaccine à tour de bras : "Nos créneaux sont largement pris. On fait environ 300 vaccinations pas jour, sept jours sur sept." Elle l'admet, le discours des personnes qui viennent se faire vacciner à changé : "C'est vrai qu'il y a des gens qui viennent contraints et forcés pour avoir leur Pass sanitaire et exercer leurs fonctions alors qu'il y a un mois les gens venaient spontanément pour se faire vacciner et ils étaient contents. Actuellement on sent bien qu'ils sont contraints. C'est le discours qu'on entend le plus souvent." Mais pour elle pas de doute : "Quand on discute avec des gens opposés à la vaccination ils ne nous entendent pas, ils ont leur logique, leurs arguments et ils ne nous écoutent pas. La vaccination reste le meilleur moyen de lutter contre cette épidémie."

Une nouvelle manifestation est prévue samedi prochain à Châteauroux. Rendez-vous à 14h devant le tribunal. A Bourges ce samedi, ils étaient 1 500 au plus fort de la mobilisation, soit 200 de plus que samedi dernier. Là encore tout s'est bien déroulé.

Actuellement dans le Berry, selon l'Agence régionale de santé, plus de 300 000 personnes ont reçu leur deux doses de vaccins