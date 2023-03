Châteauroux : un forum sur l'égalité homme-femme pour sensibiliser petits et grands

L'association En Tous Genres 36 a tenu un forum sur l'égalité homme-femme ce samedi à la Maison des Loisirs et de la Culture de Belle-Isle à Châteauroux. Dix jours après la journée internationale des droits des femmes, plusieurs associations de l'Indre se sont réunies pour sensibiliser le public à plusieurs thématiques : violences intrafamiliales, diktat de la mode, stéréotypes de genre, discriminations...etc.

ⓘ Publicité

Les différents stéréotypes sous forme de questions pour mieux les déconstruire avec des personnalités présentées. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Sur le stand du Planning familial 36, Sarah Bourdin, l'animatrice, propose un jeu autour des stéréotypes de genre. Chaque stéréotype a sa propre carte qui présente différentes personnalités qui cassent les idées reçues. Sacha, 8 ans, a pioché celle sur les filles et les jeux vidéos. "A ton avis, qui sont ces femmes ?", lui demande Sarah. "Des influenceuses sur les jeux vidéos ?", tente l'enfant. "Oui, mais pas que, ce sont des femmes qui aiment et travaillent dans le milieu des jeux vidéos : ici on a une développeuse, ça veut dire qu'elle crée des jeux vidéos. Ici, on a une joueuse professionnelle, c'est son métier, comme les garçons. Et là, une journaliste spécialisée dans les jeux vidéos", détaille Sarah en pointant chaque profil. Sacha a même appris grâce à la carte sur les filles et le foot qu'"elles ont été championnes l'année dernière !", s'exclame-t-il tout fier.

Et pour certaines cartes, on peut avoir des surprises : "Pour les garçons et le maquillage, l'une des personnalités présentées est notre président actuel !" s'amuse Sarah. "Car il faut savoir que les présidents, comme toutes les personnalités publiques, se maquillent quand elles vont sur les plateaux TV ou sur certains événéments publics. Donc même des présidents hommes se maquillent !"

Déconstruire les stéréotypes dès l'enfance

Les stéréotypes sont ancrés dès l'enfance, souligne Marie des Neiges Cheze, présidente d'En Tous Genres 36. "On a reçu il y a peu toute une étude sur les manuels scolaires dès le CP : les filles font la cuisine, le ménage, restent à l'intérieur et sont sages alors que les garçons sont dehors, font du foot et grimpent aux arbres !" ironise-t-elle. "C'est pourquoi il est très important de déconstruire très tôt ces préjugés, dès l'apprentissage de la lecture !"

L'association met à disposition des livres et de la documentation en libre-service. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Le prochain événement de l'assocation En Tous Genres 36 sera en juin, à l'occasion du mois des fiertés LGBT, pour le festival du film LGBT à Châteauroux.