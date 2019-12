Châteauroux : un marché bio place Napléon à partir de ce mercredi

Châteauroux, France

Châteauroux aussi va voir son marché bio ! A partir de ce 4 décembre, un marché de producteurs bio aura lieu tous les mercredis, placé Napoléon de 16h à 19h. Pour commencer, ils seront sept producteurs de l'Indre et de la Creuse mais l'offre devrait s'étoffer au fil des mois.

Ce mercredi, on y trouvera des fruits et des légumes proposés par messieurs Magne (Ardentes) et Morin (Ecueillé) ; les potagers et vergers du Moulin neuf à Neuvy Saint-Sépulchre proposeront des légumes, des oeufs, de la viande ou encore des sorbets ; Sylavin Gonzales installé à La Berthenoux vous permettra d'enrichir vos plats avec ses champignons ; Thierry Lambert de Saint-Agnan-près-Crocq en Creuse vient avec ses myrtillles et ses fraises ; Claire Evano qui produit des patisseries bio sera également présente ainsi que madame Courreau, de Fougerolles qui proposera ses thés et tisanes.