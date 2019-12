Châteauroux : un Noël à la maison de retraite

Châteauroux, France

Noël est l'occasion de se retrouver en famille. Toutes les générations sont réunies, des plus petits... aux plus grands. Ces derniers ont parfois dû quitter leur foyer pour la maison de retraite, ce n'est pas pour autant la tradition n'est plus respectée. Chaque année, à la maison de retraite George Sand de Châteauroux, on fête Noël : une célébration à laquelle les familles des résidents sont conviées.

Si Jeanne a toujours reçu chez elle pour le réveillon, cette année elle a quitté la maison de retraite pour un après-midi. Elle s'est retrouvée invitée chez ses enfants et petits-enfants autour d'un repas de Noël: "il y avait tout le monde, j'étais heureuse de tous les voir ! On a bien mangé et j'ai eu des cadeaux, des chocolats !" sourit cette arrière-grand-mère

Fêter Noel ensemble

Faire durer une tradition familiale : c'est ce qu'a voulu Nadine dont les parents sont pensionnaires de la maison de retraite George Sand. Pas question de rater ce rendez-vous : "c'est important de faire comme avant pour eux comme pour nous, alors on est venu le 25, avec des cadeaux et on est resté avec eux pour le déjeuner".

Pour fêter dignement Noël, le personnel de santé a tout prévu : à commencer par un bon repas qui a bien plu à Jacques, 92 ans "il y avait du foie gras, de la dinde farcie et même un petit apéritif et ensuite un spectacle, c'était très bien".

Tant pour les pensionnaires, leurs familles et le personnel de la maison de retraites, l'objectif principal était bien de garder intacte la magie Noël.