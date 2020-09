Châteauroux : un nouveau city-stade dans le parc de Belle-Isle

Les sportifs l'ont déjà adopté cet été, depuis qu'il est opérationnel. Le city-stade du parc de Belle-Isle à Châteauroux vient d'être officiellement inauguré. Il est installé près du terrain de beach-volley, à côté de la plage. L'équipement a coûté environ 85.000 euros (financés à 80% par la ville et 20% par le Conseil départemental).

"C'est un projet qui a été porté par le Conseil communautaire de la jeunesse, c'est vrai que c'est une très bonne idée, dans la mesure où on n'avait pas ce type d'équipement à Belle-Isle", se réjouit Denis Mérigot, adjoint au maire en charge des Sports. "Non seulement, il sera utilisé par les jeunes, mais aussi par les moins jeunes. Quand on regarde comment ça se passe sur celui de la Margotière, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de monde, aussi bien des jeunes que des anciens. Tout le monde se mélange. Ils commencent à 3 contre 3, et ils terminent à 10 contre 10 !".

Un équipement à 85.000 euros environ

"C'est tout l'intérêt de ce type d'équipement : le partage à travers le sport", poursuit l'élu, ancien joueur de la Berrichonne et du FC Nantes. "C'est une fierté quand on sait qu'il y en a dans tous les quartiers. C'est le onzième city-stade à Châteauroux. Il manquait vraiment ce type d'équipement à Belle-Isle".