Entrepreneurs et étudiants ont désormais un tout nouvel espace de travail à Châteauroux depuis le début de l'été. Dans les locaux de la CCI, deux étages ont été aménagés : une salle de travail, une autre pour les conférences et une salle dédiée au numérique : c'est le "Hub36".

Châteauroux, France

Un espace de coworking a ouvert ses portes ce vendredi 29 juin, à Châteauroux : le " Hub36 ". Installé dans les locaux de la Chambre de Commerce et d'Industrie, il peut accueillir jusqu'à 80 personnes, entrepreneurs comme étudiants ingénieurs. 200m² ont été aménagés sur deux étages. Au premier, il y a une salle remplie d'outils numériques et au deuxième, une salle de travail et une autre pour les conférences sont désormais accessibles.

Imprimantes 3D et lunettes de réalité augmentée

Dans la salle numérique, il y a notamment un robot collaboratif, de près d'un mètre de hauteur. Ce robot peut par exemple aider la personne qui l'utilise à porter un poids. Des lunettes de réalité augmentée sont aussi mises à disposition. " C'est pouvoir ajouter des éléments sur une pièce, via les lunettes pour savoir quand une vis manque, quand une pièce est défectueuse à cause de mauvaises dimensions ", explique Aymeric Gillet, directeur de l'école d'ingénieurs de Châteauroux, HEI Campus Centre. Plusieurs imprimantes 3D ont également été installées.

Un robot collaboratif peut aider la personne qui l'utilise à porter un poids. © Radio France - Aurore Richard

Au dessus, dans la salle de coworking, plusieurs entrepreneurs ont déjà trouvé leurs marques. " On travaille sur ma comptabilité, je me fais accompagner sur mes démarches administratives et comme c'est rébarbatif, je viens faire ça à l'espace de coworking. Cela permet de mutualiser nos compétences, avec Brigitte, une autre entrepreneure ", explique Agnès Devillières, qui gère un cabinet de coaching professionnel à Châteauroux.

Pour accéder à cette salle pendant un mois, Agnès Devillières a pris un abonnement de 96 €. L'espace est ouvert du lundi au vendredi de 7 heures à 21 heures. Il suffit de réserver sur le site Hub36.