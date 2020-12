Châteauroux : un plan de soutien de 172 000 euros pour les commerçants

La mairie souhaite venir en aide aux commerçants en difficulté. Elle va donc proposer de développer plusieurs dispositifs. La mesure doit être discutée et votée en conseil municipal mardi 15 décembre.

La Ville de Châteauroux veut poursuivre ses efforts pour aider les commerçants de proximité, en grande difficulté en raison des deux confinements. À l'occasion du dernier conseil municipal de 2020, un plan de soutien de 172 000 euros doit être adopté ce mardi 15 décembre. Plusieurs mesures et dispositifs vont être appliqués sur le plan local. "Sur les premiers jours depuis la fin du confinement, les Castelroussins ont répondu présents. Le message du consommer local et de l'achat responsable passe bien. Mais il faut que ça se fasse sur la durée et pas seulement trois ou quatre semaines", souligne le maire Gil Avérous.

- 50% sur la taxe terrasses en 2021