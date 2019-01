Châteauroux : une action devant la Préfecture pour demander l'hébergement de mineurs isolés

Châteauroux, France

Pancartes à la main, et couverture de survie sur le dos, une dizaine de militants de RESF plantent, dans un vent glacial, plusieurs tentes sur un bout de pelouse devant la préfecture de l'Indre ce mercredi soir.

Ni mineurs ni majeurs

Leur but : interpeller les autorités sur la situation de 12 jeunes migrants. Tous sont mineurs, mais ne sont pas encore reconnus comme tel par l'administration , et c'est ce qui pose problème. Car les solutions d'hébergements proposées ne sont pas les mêmes selon l'âge, et surtout rien n'est proposé durant la durée des procédures administratives. Ni mineurs, ni majeurs aux yeux de la loi, ces jeunes sont donc "des invisibles" explique Monique Desbois membre du Réseau éducation sans frontière.

Résultat, "tout le monde se renvoie la balle" dénonce Kévin Bunel, également membre de RESF, qui demande que "l'État prenne ses responsabilités" au regard de la loi sur la protection de l'enfance.

Kévin Bunel de RESF explique pourquoi la situation de ces jeunes est compliquée Copier

En attendant ces jeunes dorment où ils peuvent, parfois dans la rue. "C'est très dur", confie Farez. Ce jeune de 16 ans vient de Côte d'Ivoire, il a traversé plusieurs pays, et la Méditerranée à bord d'un canot de fortune pour arriver jusqu'en France

On n'a pas décidé de vivre ça, on aimerait une situation meilleure mais compte tenu de notre statut souvent on nous rejette. On a pas choisi cette vie. Nous sommes des humains comme toute autre personne" Farez, 16 ans

Écoutez le témoignage de Farez, 16 ans, qui fait partie des mineurs sans hébergement Copier

Et c'est aussi à cause de ce vide juridique que le 115 ne peux pas toujours les accueillir. Pour Bruno Pichon, responsable du pole sociale de solidarité accueil dans l'Indre "le 115 fait son travail" mais quand "il y a des problèmes administratifs, ce n'est pas de [notre] ressort" explique-t-il.