Châteauroux : une boutique de produits cosmétiques bio ouvre place Napoléon

Une nouvelle boutique s'installe à Châteauroux. Elle s'appelle "Codina" et est installée place Napoléon. Le magasin ne propose que des produits cosmétiques naturels et bio, fabriqués localement, à Vierzon.

Châteauroux, France

Une bonne odeur d'huiles essentielles nous accueille quand on pousse la porte de "Codina", la nouvelle boutique située place Napoléon à Châteauroux. Elle a ouvert ses portes le 15 novembre dernier. Le magasin propose des produits cosmétiques artisanaux et locaux.

Des produits fabriqués à Vierzon

Sur les étagères, on découvre des savons, des shampoings liquides ou solides, et des crèmes. "Tout est 100% naturel et bio, souligne Cyril Desbois, le chargé de communication de Codina. On part de trois produits de base : l'huile essentielle, l'huile végétale et l'eau florale, et on ajoute après du karité ou de la coprah, de la coco raffinée."

La boutique propose toute sorte de savons et de shampoings. © Radio France - Aurore Jarnoux

Et tous les produits en vente dans le magasin de Châteauroux sont fabriqués à Vierzon, dans le Cher. "Toute la fabrication est faite là-bas, assure Isabelle Pensier, animatrice boutique. La marque Codina, qui signifie cosmétiques diététiques naturels, existe depuis de nombreuses années mais elle n'était pas mise en avant."

Le but c'est vraiment de faire connaître cette marque." - Isabelle Pensier, animatrice boutique

Pour se faire connaître justement, des ateliers de fabrication de savons vont être proposés à Châteauroux, normalement dès le mois de janvier. Codina possède déjà des boutiques à Paris et au Japon. Elle envisage d'en ouvrir d'autres prochainement à Vierzon et à Bourges.

La vitrine de Codina, place Napoléon à Châteauroux. © Radio France - Aurore Jarnoux

La place Napoléon est encore trop peu connue

La place a été inaugurée il y a deux ans, en décembre 2016, mais jusqu'ici, peu de commerces s'y sont installés. Et les Castelroussins ne la connaissent pas. "On a eu cinq ou six coups de fil nous demandant où était la place Napoléon, explique Cyril Desbois. Le tout-venant de la rue Victor Hugo n'a pas encore l'habitude de venir."

Le chargé de communication souhaiterait donc que la Ville organise des événements : "on a une grande place, il y a de quoi faire un petit marché ou des concerts".