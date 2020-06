Châteauroux : une cinquantaine de policiers jettent leurs menottes devant le commissariat

Des policiers du commissariat de Châteauroux ont jeté leurs menottes ce lundi en signe de protestation. Ils ne se sentent pas soutenus par le ministre de l'Intérieur et le président de la République, en plein débat sur le racisme et les violences policières.

Le mouvement national de colère des policiers gagne le département de l'Indre. À Châteauroux, ce lundi, une cinquantaine de policiers ont participé à une action symbolique : tour à tour, ils ont jeté leurs menottes devant le commissariat. Ils ont ensuite entonné La Marseillaise. Ces policiers dénoncent les propos du ministre de l'Intérieur au sujet du racisme au sein des forces de l'ordre et de la question des violences policières. L'allocution d'Emmanuel Macron, qui estime que "les policiers méritent la reconnaissance de la Nation", n'a pas calmé la grogne.

Des policiers qui ne se sentent pas soutenus

"On attend des actes beaucoup plus forts pour nos conditions de travail. Des actes plus forts de la justice pour des condamnations d'individus qui agressent ou insultent nos collègues", insiste Jérôme Retaillaud, secrétaire départemental adjoint du syndicat Alliance Police Nationale. Pour lui, on ne peut pas faire la comparaison entre la situation américaine et française. "Ce qui s'est passé aux Etats-Unis est grave, c'est horrible. Mais en tant que policier français, je ne me sens pas responsable de ce qui s'est passé outre-Atlantique. On a une police républicaine qui travaille bien, on a très peu de signalements IGPN par rapport au nombre d'interventions à l'année", précise-t-il.

"Il faudrait que le gouvernement nous prouve qu'il a confiance en ses employés, en les policiers républicains que nous sommes", ajoute Manuel Fernandez, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police FO dans l'Indre.

On attend une reconnaissance, on veut un soutien total. On ne veut pas des paroles, on veut des actes

La question sensible du racisme et des violences policières

Depuis plusieurs jours, en France, les manifestations se multiplient pour dénoncer le racisme et les violences policières. "Chez nous, il y a certainement des collègues racistes. Ce n'est pas un secret, on en a", admet Jérôme Retaillaud, secrétaire départemental adjoint du syndicat Alliance Police Nationale. "Mais il faut savoir qu'on est la police la plus contrôlée au monde. Pour les violences policières, quand les collègues font une faute, on est puni sévèrement", ajoute-t-il.

"On ne peut pas faire un métier républicain et assurer les missions régaliennes tout en se disant raciste. Par défaut, un policier ne peut pas être raciste. Dans sa très grande majorité, la police nationale n'est pas raciste. On a des collègues de différentes couleurs de peau, de différentes religions, de différentes origines", estime Manuel Fernandez.

En toile de fond, le problème aussi des moyens humains insuffisants

À Châteauroux, les effectifs de la police nationale ont quasiment été divisés par deux en une dizaine d'années. Le manque de moyens humains, c'est aussi le ras-le-bol exprimé en ce moment par les policiers. "On a des difficultés en personnel pour travailler. On a eu les gilets jaunes, les manifestations sociales, l'actualité aux Etats-Unis, c'est très tendu. Dès qu'on sort en patrouille, dès qu'on croise du monde, on se pose la question de savoir si on ne va pas être jugé et pointé du doigt. On essaie de faire au mieux avec les moyens qu'on nous donne", explique Manuel Fernandez, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police FO dans l'Indre.