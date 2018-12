Châteauroux : une Cité du Numérique va voir le jour dans les anciennes usines Balsan

Le coût de cette Cité du Numérique est évalué à un peu plus de six millions d'euros.

Châteauroux, France

A Châteauroux, le chantier de la Cité du Numérique a officiellement commencé ce mercredi 5 décembre. Cette Cité va remplacer les anciennes usines Balsan, l'ancienne manufacture royale de draps. Les bâtiments ne vont pas être détruits mais réhabilités pour devenir un lieu dédié au numérique à la fin 2019. Châteauroux ne veut pas manquer le virage du numérique.

Dans le bâtiment de l'horloge, il y aura un village numérique. "On aura une entrée avec une place du village, un café du village, des open spaces permettant aux start-up de travailler de façon moderne. C'est pour cela que ce sera ouvert 24h/24 et 7j/7", décrit Michel Georjon, vice-président de Châteauroux Métropole.

Ces entreprises auront à leur disposition un TechLab, un laboratoire de nouvelles technologies, avec des imprimantes 3D et de la découpe laser, et aussi un auditorium de 400 places.

Les travaux doivent être terminés à la fin 2019. © Radio France - Aurore Richard

Ce sera moderne à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est pour cela que le chef de projet Antoine Drotz va construire une grande boîte. "Elle va être placée en partie centrale du bâtiment. Cette boîte nous permet d'ajouter de la hauteur avec trois étages et cela va nous permettre d'avoir suffisamment de places pour les bureaux et les salles de réunion", explique-t-il.

Une Cité du Numérique attractive pour les jeunes de Châteauroux

Cela doit donner envie aux entreprises de venir et aux jeunes Castelroussins de rester. "Il y a des choses à faire ici, il y aura les moyens de les faire. Il y a en plus un excellent rapport qualité-prix c'est-à-dire que l'immobilier n'est pas cher. Ils auront ici tous les éléments techniques de modernité et de numérique qu'ils peuvent trouver dans les grandes métropoles, sans avoir les contraintes de ces grands ensembles", estime le maire Gil Avérous.

Cet été, un espace de co working a ouvert à quelques mètres de là et il accueille justement des futurs ingénieurs. Le budget de cette Cité du Numérique, c'est un peu plus de six millions d'euros. Elle est notamment financée par Châteauroux Métropole et par la région Centre-Val de Loire.