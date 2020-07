Les archives municipales de Châteauroux lance une collecte de témoignages des habitants pour raconter le quotidien vécu pendant le confinement et après le déconfinement. Dessins, photos, récits, lettres : toute contribution est la bienvenue.

Châteauroux : une collecte d'archives et de témoignages pour garder en mémoire le confinement

La crise sanitaire et économique liée à l'épidémie de Covid-19 a bouleversé notre quotidien. Pour se souvenir de cette période, les Archives municipales de Châteauroux organisent une collecte de témoignages des habitants. Pendant le confinement et après le déconfinement, nos habitudes ont changé. Il y a ceux qui ont dû rester chez eux pour se protéger. Il y a aussi le personnel soignant et toutes les professions en première ligne ou mobilisées pendant l'épidémie. "Vos témoignages seront la mémoire de ce temps très particulier", expliquent les archives municipales de Châteauroux.

Comment participer à cette collecte ?

L'idée est de raconter le vécu des Castelroussins pendant l'épidémie. Les habitudes de vie, l'expérience du télétravail, les craintes liées à la crise sanitaire, le temps passé en famille et avec les enfants, les solutions pour se distraire : tout cela intéresse les archives municipales. Des témoignages qui peuvent prendre la forme de récits, mais aussi de photos, de poèmes, de dessins, de vidéos. "Quelques lignes, quelques pages, une photo, une vidéo : chaque contribution sera précieuse et la bienvenue", est-il précisé.

Toute personne résidente à Châteauroux peut participer, quel que soit son âge ou sa profession. Les documents peuvent être envoyés sur le mail archives@chateauroux-metropole.fr. Ils peuvent aussi être envoyés par courrier à l'adresse : Hôtel de Ville - Archives municipales – place de la République – CS 80509 - 36012 Châteauroux Cedex 9