Châteauroux : une partie de cricket pour créer du lien entre réfugiés

Il pleut des cordes. Mais cela n'entame pas l'enthousiasme de Zubair, jeune réfugié afghan, qui inlassablement, lance la balle avec force sur les cibles. "C'est un sport national chez nous ! Je suis content de jouer au cricket et de montrer aux autres".

L'idée de cette activité a d'ailleurs été inspirée par la communauté afghane d'Argenton-sur-Creuse fréquentant l'HUDA (Hébergement d'urgence pour demandeur d'asile) : "Dès qu'ils peuvent, les quelques hommes afghans qui sont là vont pratiquer. Ils nous parlent sans cesse de ce sport. On s'est dit que ce serait chouette de leur demander de nous faire découvrir" explique Magdalena, l'une des travailleuses sociales de l'HUDA.

Rendez-vous était donc donné ce lundi après midi, à Belle Isle à Châteauroux. "L'objectif, c'est à la fois de leur permettre de se rencontrer, avec d'autres migrants, de tisser du lien à travers le sport. C'est aussi de leur laisser nous apprendre, nous voir sous un autre jour. C'est valorisant ! Et puis c'est aussi une occasion de pratiquer le français !" explique Cécile, conseillère en insertion à la mission locale de Châteauroux.

Leonidas arrive du Congo Brazzaville. Il découvre le cricket. "C'est fabuleux ! C'est l'occasion de se rencontrer, et d'échanger. C'est beaucoup d'humanité. Parce que parfois, on se sent très seul, et c'est compliqué..."

D'autres actions sont programmées dans l'Indre. Mercredi 19 octobre, le cinéma l'Eden Palace d'Argenton sur Creuse proposera la projection du film Flee à 20h30 suivi d'un échange avec l'HUDA. Et jeudi, une réfugiée tibétaine viendra raconter son histoire et échanger avec le public au club-house du gymnase Lothaire-Kubel, toujours à Argenton.