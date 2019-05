Châteauroux : une partie des salariés de l'association Solidarité Accueil en grève ce mardi

Une dizaine de salariés de l'association Solidarité accueil à Châteauroux qui gère l'hébergement et l'insertion des personnes en difficulté ont manifesté ce mardi en fin de journée devant les locaux du siège social, au 20 avenue Charles de Gaulle, en face de la préfecture de l'Indre.

Ces travailleurs sociaux ont suivi une journée de grève pour dénoncer leurs conditions de travail et le manque de moyens de leur structure. Gaëlle Tardivon, assistante sociale du service du SIAO, le service intégré d'accueil et d'orientation, où sont reçues et traitées toutes les demandes d'hébergement (les hébergements d'insertion ou d'urgence et le 115 pour les mises à l'abri) faisait partie des grévistes.

Elle nous a expliqué que depuis plusieurs mois, "les conditions de travail deviennent vraiment très très compliquées avec un turn-over important et plein d'arrêt maladie". Elle dénonce "un vrai mal-être dû à certaines pratiques qu'elle juge illégales ". Elle cite par exemple la demande des services de l'Etat de les alerter si une femme et son enfant considérée comme en fuite se signale auprès de l'association via le 115 pour être mise à l'abri. "Je n'ai pas le droit de faire ça, je suis soumise au secret professionnel" indique l'assistante sociale.

Les grévistes expliquent qu'il n'y a "pas assez de places d'hébergement par rapport au nombre de personnes en demande". Ils estiment qu'"on ne peut pas leur demander de mettre des gens dans la rue, pour en héberger d'autres", ce qui arrive disent-ils.

Gaëlle Tardivon, assistance sociale à Solidarité Accueil, explique une des raisons du mal être d'une partie des personnels de l'association Copier

Nous avons cherché à joindre la direction de l'association Solidarité Accueil mais nous n'avons pas encore son point de vue à cette heure.