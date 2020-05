Châteauroux : on vous détaille l'organisation des marchés avec le déconfinement

Depuis début avril, les marchés de la ville de Châteauroux s'étaient adaptés à l'épidémie de Covid-19. Le samedi, sur la place Voltaire et sur la place de la République, plusieurs règles strictes étaient mises en place : présence de la police municipale, nombre limité de commerçants, pas plus de 100 personnes simultanément, avec un chemin à suivre précisément. À partir de ce samedi 16 mai, ces règles ne s'appliqueront plus. Il sera possible de faire son marché de façon plus libre.

Dans un document, Châteauroux Métropole détaille les conditions d'organisation des marchés.